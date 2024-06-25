OECD競委會：數位平台興起 主管機關應精進分析方式

數位經濟時代來臨，競爭主管機關要在市場競爭與經濟成長、創新之間取得平衡，挑戰愈來愈大。OECD競爭委員會主席詹尼（Frédéric Jenny）今天表示，競爭主管機關應調整工具箱，調適法規或以新的動態分析方式，評估市場競爭情況。

公平會今天舉行為期2天的國際研討會，邀請經濟合作暨發展組織（OECD）競爭委員會、法國競爭委員會、美國聯邦交易委員會、新加坡競爭及消費者委員會等貴賓出席。

公平會主委李鎂致詞時表示，台灣以科技實力聞名全球，除了完善的法律制度，為產業提供創新進步的空間，自由公平的競爭環境也扮演重要角色；台灣是很好的例子，顯示能在經濟成長、確保市場競爭力以及消費者福利之間取得平衡。她也期待這場國際研討會能夠深入討論，在促進創新、追求永續發展的同時，落實競爭法。

詹尼受邀於研討會進行專題演講，他以平台經濟為例，指出平台和傳統、非數位產業的企業型態非常不同，傳統產業多屬線性，投入生產要素後，變成產品再賣給客戶，平台則是多邊關係，有不同類型的消費者及使用者。

詹尼進一步指出，平台非常重視規模經濟，單邊、跨邊的網路效應，還有大量使用資料，都是平台特點；此外，競爭法常常提到「相關市場」，但平台不是根據傳統定義的相關市場運作，而是透過科技、特別是演算法，讓不同的使用者與利害關係人進行互動。

詹尼提醒，面對新興產業型態，競爭主管機關必須調整工具箱，使用新的分析方式，或是調整法規及做法，因為平台競爭方式跟非數位產業真的很不同，非數位產業想要模仿甚至複製對手服務，但平台不需要複製對方做法，而是找出互補性的服務，以吸引更多使用者。

回顧近年平台重要發展，詹尼以Facebook收購Instagram為例，當時大家討論這是否為水平結合，部分專家認為，IG以照片為主，和社群媒體有些落差，因而通過結合案，沒想到IG很快變為社群平台，因為使用相同的演算法，不同使用者可以很快透過平台溝通，而不僅是交換照片。

詹尼坦言，數位時代之下，競爭主管機關執法會碰到許多問題與障礙，「相關市場」的概念不見得適用數位平台，因為數位平台只要有適當演算法、科技工具，就可以進行不同市場的切換。

詹尼建議，過去競爭主管機關多用靜態分析，先定義相關市場，思考此市場可能因為結合通過，發生什麼變化，現在要有更新的做法，如運用動態分析的方式，看看平台用什麼策略鞏固優勢地位，且要運用比較長期的思維進行分析，而不只是較短的時間點。

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