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AI熱潮助攻 高軟一期營業額成長逾3成

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
AI熱潮助攻，高軟一期營業額成長逾3成。圖／經濟部提供
AI熱潮助攻，高軟一期營業額成長逾3成。圖／經濟部提供

經濟部產業園區管理局統計今年1至4月高雄軟體園區一期營業額成長33.4％，高軟二期首棟建物也將於今年辦理公告預登記，詢問熱度高。

園管局局長楊伯耕指出，受惠於AI熱潮激勵，高軟一期1至4月營業額高達32.5億元，創近8年新高。從個別重點產業觀察，今年度「資訊軟體」及「數位內容」產業營業額分別為12.1億元、4.6億元，成長率為33％及35％，表現亮眼；另「智慧應用」產業成長更多，營業額為11.2億元，為歷年同期新高，年成長7成。

因第一期空間使用已飽和，園管局開發高軟第二期基地，並自建「亞灣智慧科技大樓」，新增約1萬坪產業空間，且將取得綠建築、智慧建築雙標章，未來可望成為亞洲新灣區的指標建物。

園管局表示，亞灣智慧科技大樓將導入智慧科技應用，以提供5G AIOT 營運空間。未來進駐該大樓的業者，可擁有高軟產業群聚優勢外，還可享受一站式的便捷行政服務以及進駐高軟的學研單位，就近提供技術升級、資源鏈結、商機媒合及人才培育等服務，讓進駐廠商可以持續提升競爭力，並提前布局未來AI商機。

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