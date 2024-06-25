AI熱潮助攻 高軟一期營業額成長逾3成

台塑集團總裁王文淵去年親率「四寶」—台塑、南亞、台化、台塑化董事長現身輝達執行長黃仁勳在台北國際電腦展的主題演講，今年則參加超微董事長蘇姿丰的演講，過去科技界的會展盛事很難與台塑集團很難畫上等號，但台塑企業近年積極拚轉型，總裁王文淵也都無時無刻把「AI（人工智慧）」掛在嘴邊。 今年的台塑企業股東會日前召開，在AI熱潮下，到底台塑集團要靠什麼應許股東的期待？

2024-06-25 10:00