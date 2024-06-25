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台經院景氣動向調查5月製造、服務與營建業營業氣候測驗點同步走高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024年5月營業氣候測驗點圖(資料來源：台灣經濟研究院)
2024年5月營業氣候測驗點圖(資料來源：台灣經濟研究院)

根據台灣經濟研究院調查結果，經過模型試算後，2024年5月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高。其中，製造業、服務業與營建業測驗點分別呈現連續六個月、三個月與兩個月上揚態勢。

歐洲央行啟動2019年來的首次降息，但在服務通膨、結構性能源價格壓力較高及勞動力供應持續受限的情況下，將令歐洲央行後續寬鬆步調更加謹慎。美國通膨緩慢降溫，金融市場對聯準會降息時點與降息幅度不斷被調整，高利率可能維持更長的時間。

在國內製造業方面，儘管新興科技應用商機持續活絡，加上5月傳產接單、生產與出口表現均較4月成長，使得傳產廠商對當月景氣表現看法較4月轉好，預期國際油價與航運價格走高，部分產業面臨成本轉嫁困難挑戰，令製造業廠商對未來半年景氣看法較上月相比轉差。

服務業方面，受惠於台股交投熱絡，推升投資型保單熱銷，令金融相關業者對當月景氣表現看法較上月調查明顯轉好。隨著時序進入下半年消費旺季，儘管連假較少，但不影響民眾出遊意願，加上股市財富效果發酵，使得消費熱潮持續不減，令大多數服務業者看好未來半年景氣表現的比例明顯高於看壞。

營建業方面，雖然公共工程啟動，但通膨導致建材和人力成本上升，加上缺工問題難以解決，使得營造業對當月景氣看法僅以持平視之，而房市交易續熱有助於不動產業看好當月景氣表現。展望未來，政府持續擴大綠電和基礎建設，高科技業者拓展AI產業鏈，預期公共土木工程和廠辦建築案量增加，未來半年營造業景氣料呈現好轉，然央行祭出第六次信用管制措施，以及政府將全面檢討新青安政策，將導致短期內成交量增幅減緩，令不動產業持平看待未來半年景氣表現。

景氣 製造業

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