看好景氣持續更明顯 企業樂觀度創13季新高、55%擬加薪

景氣持續復甦，根據yes123求職網25日公布的最新調查顯示，與今年第2季相比，展望第3季景氣，資方「淨樂觀比例」為+26%，企業對景氣的樂觀度除較上一季呈現上揚態勢，並創下13季以來新高，且對比去年同期為+20.1%，代表今年企業保持「偏正向」的看法更為明確。

此外，該份調查還發現，在加薪、徵才部分，企業下半年的意願也相當高，分別創下6年、11年新高。

關於企業加薪部分。調查顯示，針對2024年上半年的薪資水準，有50.2%的企業表示，「有替」員工加薪過，比例明顯高於去年同期的44.8%。且更有54.7%的企業透露，在今年「下半年」有加薪計畫，比例高於去年同期的49%，以及前年的44.8%，創下六年同期新高。

而企業下半年預計加薪的幅度，本次調查則發現，平均落在4.1%；其中甚至有一成三的公司透露，幅度在「10%(含)以上」。

在徵才方面，調查則發現有高達93.1%企業透露，在今年第3季有徵才計畫，比例高於第2季的90.3%，也略多於去年同期的92.4%，更創下11年新高。至於企業平均提供的月薪條件，則落在39,794元，多於前季調查時的39,578元，也高於去年第3季的38,310元，更創下11年以來同期新高。

若以「產業別」進行交叉分析，Q3企業「徵才意願較高」的行業，依序為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(95.5%)、「批發零售與貿易」(95.2%)、「科技資訊」(94.7%)，以及「傳統製造業」(94.5%)、「運輸與物流倉儲」(93.8%)。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，目前應該屬於景氣回升期，資方看好在下半年，若觀光業與餐飲業「缺工問題」解決，搭配出口恢復正成長，企業徵才與加薪的比例有望回升。

楊宗斌也認為，上半年景季呈現「內熱外溫」，而且通膨壓力不減，對勞方來說，公司調薪狀況也可能呈現兩樣情，使得不少勞工財務狀況依舊吃緊；因此大家期盼在下半年，出現更明顯的經濟復甦走勢，預估轉職動作轉趨積極，希望追求更高待遇來改善生活。

楊宗斌還提到，目前企業調薪、分紅意願，逐漸恢復到「疫情爆發前」的水準，畢竟內外銷產業景氣，已經完全同步復甦。楊宗斌更指出，屬於「非經常性」薪資的「獎金分紅」，也已成為公司留才、攬才的主要工具，只是這部份的報酬增減，通常與景氣具有「正向連動性」。

至於缺工情形，楊宗斌指出，接單逐漸加溫的效應，讓外銷導向的科技業、製造業，同樣出現缺工狀態，資方勢必要調薪來搶人與留才，因此看好下半年的勞動市場，仍然保持「事求人」的榮景。而持續受惠全面性邊境解封，以及後疫情時代消費力道復甦的效益，使得內需型產業缺工情況較為嚴重，一切有賴畢業季來臨後，才有可能紓解人才荒的壓力。

上述「龍年第三季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2024年6月7日到6月20日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,288份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%。至於企業有效問卷共1,016份，信心水準為95%，誤差值為正負3.07%。

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