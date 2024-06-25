第一金投信、QRAFT金融風險情緒訊號：台股指標偏正向多頭

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)發布每周金融風險情緒訊號(即市場情緒指標)，雙方合作編製的風險情緒訊號，以建議現金水位反應未來一周的風險展望，第一金投信指出，最新市場風險情緒訊號值顯示，美股現金水位為0%，代表多頭市場看法，各項指標完全偏向正向；台股現金水位為1.3%，亦是多頭看法，維持多數指標偏正向趨勢。

上周美國主要指數皆見上漲或持平， 道瓊指數上漲1.45%，為5月份以來最大單周漲幅，標普500指數小漲，那斯達克指數持平，上周標普500及那斯達克指數皆在周間創下歷史新高，標普500更已連續377天未出現2.05%的跌幅，這是2008年金融危機以來最長的一次。上周五為美國衍生性商品結算日，規模5.5兆美元的期、權合約到期，創歷史新高，熱門交易AI、半導體股出現較大幅度波動。上周油價再度站上80美元，周漲幅達3%，為連續二周上揚，地緣政治衝突升溫使供給面臨中斷風險，推升油價走高，美元指數攀抵七周以來高點，新公布的PMI服務業與製造業指數表現均較市場預期強勁，美債殖利率也略自上周低點回升。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，第一金投信分析，本周影響美股訊號變動主要特徵因子為，標普500指數創下今年第31次歷史新高，主流股回檔資金轉進其他類股尋找相對投資機會，交易量持續維持高檔，暗示美國金融市場多頭趨勢穩定，並未出現負面風險訊號；原物料相關指數過去六個月受油價走高影響，動能持續轉強，因子受經濟正常化及央行降息影響，市場對原油及貴金屬需求維持強勁，對風險訊號帶來正向貢獻；20年期美債與標普500指數3個月相關係數，自2023年中起從原本負相關轉為正相關，隨聯準會降息預提升，有利於股票市場表現，對風險訊號貢獻正向。

台灣市場顯示，上周台股在大型電子權值股帶動下，投資人持續樂觀半導體及AI供應鏈後市表現，受惠AI應用普及及大量設備投資帶動營收獲成長，續推升台股大幅上漲3.33%，站上23,000點之上，連續3周上揚，外資也維持買超動能。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，第一金投信分析，本周影響台股訊號變動主要特徵因子為，期貨及選擇權市場變動，上周台指選擇權平未倉量、買權與賣權未平倉量均較前周明顯減少，暗示法人積極縮減衍生性商品部位避險需求；與台指關聯度高之費城半導體指數上周下跌與台股走勢相異，依歷史經驗顯示未來一周台股指數存在一定的波動風險。

從AI市場風險情緒指標及主要驅動因子變動觀察，第一金投信指出，預期近期美國股票市場將延續多頭走勢，從AI市場風險情緒訊號觀察，並未發現明顯風險訊號需要調整投資組合風險配置，惟上周市場出現較明顯資金自成長股輪動至價值股，是否轉變為中長期趨勢，值得觀察；台股受惠科技權值股強勢拉抬指數表現優於全球其他市場，惟依AI市場風險情緒訊號衡量，維持低度現金配置比重，整體趨勢仍偏向多頭，市場未存在改變趨勢或者重大潛在風險訊號，惟仍需關注半導體相關個股短線震盪。

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