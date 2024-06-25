經濟數據、鷹派言論雜音 投資等級債維持淨流入 風險債相對承壓

在經濟數據拉回影響下，市場風險情緒受壓抑，致使風險債短線陷入盤整。根據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至6月19日，投資級維持淨流入、但動能持續放緩；非投資等級債與新興市場債則是呈現淨流出。

根據美銀引述EPFR 資料，統計截至6月19日當周，投資級企業債從前一周的淨流入36.5億美元，降溫至淨流入16.8億美元。美國非投資級債券基金由上周淨流入4.7億美元，轉為淨流出1.3億美元；新興市場債基金由上周淨流出9.7億美元，維持淨流出5.1億美元 。

安聯投信表示，美國5月零售銷售幾乎未成長，工業產值增幅高於預期，惟多位美國聯準會官員呼籲對降息保持耐心，鷹派論調致使美國10年期公債殖利率在平盤附近，債市區間震盪，通膨連結債與政府債表現較佳，投資等級債與新興市場債則相對弱勢。

就基本面，安聯投信表示，年初以來，信用債以非美區塊表現相對較佳，其中非投等債信用基本面仍然穩健、非投等債利差收斂空間有限，報酬率來自收益率；投資級企業基本面改善，升評展望趨勢攀升強勁需求帶動，北美高評級投資級債發行量大增。

就市場關注方向上，安聯投信表示，回顧今年來，全球主要央行、尤其是美國聯準會利率政策方向、何時降息與步調，一直是市場關注的焦點。另方面歐洲央行6月率先美國降息，聯準會和其他央行則是暫時保持觀望，並奉行「視數據而定」(data-dependent)的政策。

安聯投信表示，美國聯準會降息前，債市布局仍持續聚焦在具收益的信用債券；但須留意信用債波動相對公債來得大，布局採取相對均衡配置在投資級公司債、新興市場公債與非投資等級公司債，強化多元化收益來源。

安聯投信表示，當政策逆風逐漸淡去，市場焦點有望重新轉向企業獲利和受益基本面韌性的領域，但考量政策步調仍具有不確定性，可以複合資產作為核心部位掌握收益，以短年期債抗波動，搭配複合債把握息收和資本利得機會。

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