參與輝達拆股 期貨商建議：投資人可善用美股 CFD 優勢

輝達（NVIDIA Corp.，股票代號：NVDA）於6月在美股進行1股拆成10股的股票分割，輝達執行長黃仁勳表示，拆股是為了讓更多人能夠購買輝達股票，這一措施在吸引更多投資者參與輝達的成長。但不論估值是否合理，高股價對於多數投資者來說是一個心理障礙。並非所有美國券商都提供零股交易，高股價進一步限制許多投資者的參與。期貨商表示，在輝達的高波動性背景下，極大的彈性和靈活性，會是美股CFD（差價合約）的優勢。

「優勢一：多空雙向交易能力」美股CFD讓交易者可以在股價上漲時買入獲利，也可以在預期股價下跌時進行放空。對於輝達這樣的高波動性股票，這樣的能力尤為重要，美股CFD讓投資者能夠迅速調整策略，無論市場走向如何，都能找出成功機會。

「優勢二：高槓桿倍數」輝達的美股CFD提供高達4倍的槓桿，這意味著投資者可以用相對較少的資金參與更多的交易，承擔風險的同時放大盈利機會。輝達宣布拆股後，其美股CFD的進場保證金進一步降低，大約為每股25美元，降低了投資門檻，使更多投資者能夠參與交易，無須背負龐大投資壓力，突破了1,000美元以上高股價的心理障礙。

「優勢三：多元化的獲利機會」除了直接參與股價波動外，美股CFD還提供多元化獲利機會，做空美股CFD不僅可以獲得價差收益，還可以通過隔夜利息獲得額外回報，這對於在拆股前後尋求避險和投機的投資者來說，是一個額外的獎勵。

美股CFD為投資者參與輝達拆股事件提供了一個具有競爭力的平台，其多空雙向交易的靈活性、高槓桿倍數的盈利潛力，以及多元化的獲利機會，美股CFD是現代投資者在這一重要時刻的理想選擇標的。

為了讓投資者更深入了解美股CFD的交易優勢，元大期貨也特別推出了2024年第２季的交易相關優惠活動，活動旨在提供投資者體驗美股CFD交易的平台，並透過實際操作來感受其多空雙向交易的靈活性和高槓桿倍數的獲利潛力。

商品推薦