AI法草案8月預告 不得侵犯肖像權
伴隨人工智慧發展，歐洲議會日前通過人工智慧法案，為全球第一個監管人工智慧且具約束力的法律，國科會今年底前也將提出國內首部ＡＩ基本法草案，國科會主委吳誠文表示，今年八月就會預告，在顧及產業創新與人權保障的前提下，明訂如肖像權等不得侵犯等項目。
國科會去年提出「行政院及所屬機關使用生成式ＡＩ參考指引」，內容包括，明定製作機密文書應由業務承辦人親自撰寫，禁止使用生成式ＡＩ，亦不得向生成式ＡＩ詢問涉及機密業務等問題。
目前各國對ＡＩ法案的嚴謹程度不一，部分國家傾向較開放的立法方式，不過分縮限產業發展。國科會主委吳誠文接受本報專訪時表示，針對ＡＩ基本法草案，已和產業界開過二次溝通會議，並展開跨部會、國會溝通，預計草案十月底將送行政院，八月先對外預告，內容兼顧產業發展、創新以及人權保障。
吳誠文指出，目前產業表態比較急迫，若不制定法案，恐無所適從，憂心先展開研發，後續可能觸法，甚至遭處罰，為此，基本法草案將明定不可侵犯的人權項目，譬如不得利用真人肖像做不當應用。
吳誠文表示，部分規範多已見於民法、刑法、個資法、著作權法等，既有法令規範的內容，屆時草案不會再重複，但生成式ＡＩ應用可能侵犯他人原作或既有資料，將給予原則性規範。
吳誠文說，近期衛福部等部會陸續推出生成式ＡＩ指引，未來將與各部會討會，建構一完整的法規系統。
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