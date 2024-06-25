國科會主委上任滿月 吳誠文：培育本土諾貝爾獎得主

國科會主委吳誠文上任滿月，昨天接受本報專訪表示，國科會規畫由政府打造平台，整合當前新創元件、晶片、系統等製造實力，再加入學界、產業，整合打造具有「研發基因」的公司，鼓勵更多年輕人攻讀博士；另希望導正學界論文點數掛帥風氣，盼在任內培育第一位本土諾貝爾獎得主。

吳誠文指出，台灣企業多數仍停留在代工階段，規格來自客戶端，而非真正具備原創性。整體而言，代工產業發展得太好，招聘碩士級人才就能支撐起產業，反而很少企業投入原創性系統，僅少數如台積電後續投入製程技術研發，為半導體創造技術門檻，這讓博士級人才需求愈來愈多。

「這是很現實的問題。」吳誠文說，企業普遍不做研究創新，以致不需這麼多博士級人才，年輕人自然不願意投入，為此，企業應該要先晉級。

吳誠文指出，國科會嘗試開創新的模式，由政府打造平台，整合當前年輕一代新創元件、晶片、系統等製造實力，將其留在國內，再加入學界和產業資源，政府補助整合後讓產業願意投資打造原創性系統，只要成功，研發就會是該公司的「基因」。希望打造成功案例帶起博士人才需求，企業也能回饋高等教育。

吳誠文表示，在大學任教時發現學生不願讀博士，在於只幫教授寫論文，無法落地應用，久了不知意義何在，「但社會不是這樣了，不要以為做理論還高高在上。」。現行國科會計畫通過率達六成，但拿國家資源就應了解社會需求，因此他反對發放論文獎金，如此只是鼓勵學者生產、發表論文爭取篇數，未能顧及研究是否被落實。

吳誠文指出，國科會希望逐步調整獎勵方式，不再聚焦論文篇數、點數。台灣國力已到了一個階段，但始終沒有一位本土育成的諾貝爾獎得主，希望任期內鼓勵學界落實理論，研究成果對社會有正面貢獻，讓台灣擁有自己的諾貝爾獎得主。

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