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經長訪美 盼速簽避免雙重課稅

聯合報／ 記者張文馨江睿智／連線報導

經濟部長郭智輝上任後首度率團訪美，參加由美國商務部舉辦的選擇美國投資高峰會，他於美東時間廿三日出席歡迎酒會，致詞呼籲台美盡快簽署「避免雙重課稅協定（ＡＤＴＡ）」，降低企業跨國投資的成本，促進台美經濟連結。

此外據了解，郭智輝此行，已排定將在舊金山與美超微創辦人梁見後會面。

即將卸任美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處處長的孫曉雅表示，今年有超過一二○位企業代表與會，台灣代表團持續成為選擇美國峰會的最大團之一，其中更不乏新創企業代表。

美國商務部次長拉格說，從外商直接投資數字看，台灣企業前年對美投資超過二二○億美元，支持了二點二萬個美國人的工作機會；同一年度，美國企業對台投資近一七○億美元。

美國在台協會 郭智輝

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