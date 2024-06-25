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牛津路透新聞研究所調查 經濟日報五度蟬聯最受信任報紙

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
在台灣媒體品牌信任度中，經濟日報榮膺報紙媒體的第一名。 (本報系資料庫)
在台灣媒體品牌信任度中，經濟日報榮膺報紙媒體的第一名。 (本報系資料庫)

據英國牛津大學「路透新聞研究所」發布的2024年數位新聞報告，經濟日報連續五年榮膺台灣最受信任的報紙媒體品牌，受訪的台灣用戶對經濟日報的品牌信任度達到58%，比2023年提高7個百分點。

在台灣媒體中，經濟日報品牌的信任度為58%，較去年提高7個百分點，高居報紙類媒體之首，經濟日報已連續五年蟬聯報業榜首。

經濟日報以「為工商界做喉舌」為初衷，每日將國內外財經與產業資訊匯整成精確與精闢的內容，為財經界每日必讀的全媒體。近年因應環境變化與國際趨勢，經濟日報陸續開闢各式專業版面，並八大外媒合作，同時與全球財經資訊供應商彭博資訊攜手推出《經濟彭博周報》，給讀者即時且深入的優化內容。

至於台灣整體媒體信任度排名中，商業周刊與天下雜誌同享第一（59%），經濟日報與公視（58%）並列第三，TVBS排第五（55%）、聯合報與東森新聞雲共列第六（51%），接下來為東森新聞與台視新聞（50%）、中視新聞（49%）、華視新聞（46%）、自由時報與風傳媒（41%）、民視新聞（40%）、三立新聞（38%）。

路透新聞研究所委託英國民調機構YouGov在今年1月底~2月初，使用網路問卷調查47個國家與地區的近10萬人，每個市場取樣的年齡、性別、地區、教育程度樣本數，具有全國代表性。台灣的取樣人數為2,011人。

台灣民眾對媒體的整體信任度，較去年增加5個百分點，達33%。據調查，亞太地區媒體信任度最高分為香港（55%）、再來是泰國（54%）、新加坡（47%）、日本（43%）。

全球訪調顯示，民眾對網路新聞真實性的憂慮，較去年提高3個百分點至59%。而新聞業者擁抱人工智慧（AI），外界對AI用於戰爭或政治的硬性新聞上，抱持疑慮。但對AI用於翻譯或紀錄，較感安心，認為AI主要用來幫助記者，而非取代記者。

AI 彭博

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