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5月工業生產指數 連三紅

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
製造業示意圖。 路透
製造業示意圖。 路透

經濟部昨（24）日發布5月工業生產指數為98.2，年增16.06%，連三紅，且已連兩個月雙位數成長，年增幅為34個月以來新高。

其中，受惠於AI需求強勁，積體電路業較去年同期大彈跳40.99%，增速創逾四年來最高；電腦電子光學製品業生產較去年同期也大增31.84%，連11個月正成長，指數134.33則創單月新高。

經濟部預估今年6月製造業生產指數可望年增12.5%至17.3%，上半年製造業生產指數年增率可望逾一成。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，工業生產指數連二月呈雙位數成長，很大動能是因為基期，依目前觀察，下半年確定會往好的方向，至於能否挺住雙位數成長，得看下半年旺季有多旺。

黃偉傑表示，5月製造業生產指數98.05，年增16.7%，同樣是連三紅，年增幅也是34個月以來最大。不過有很大一部分是反映國際經濟情勢轉好的外需，對國內訂單有所挹注，至於這些訂單能否成為長單則仍須觀察。

工業生產指數 經濟部

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