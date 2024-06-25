5月零售餐飲 同期最旺

經濟部昨（24）日發布，5月零售業、餐飲業營業額雙創歷年同月新高，其中零售業年增2.4%、連33紅，為零售業史上最長的正成長周期，凸顯內需動能強。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，受惠內需消費市場熱絡，5月零售業及餐飲業營收雙創同期新高，且扣除漲價效果後，皆為實質正成長。

黃偉傑表示，若無意外，今年內需成長動能將可持續到下半年，預計今年零售、餐飲業營業額能續創新高。

批發方面，5月營業額1兆759億元，為歷年同月次高，年增12.6%，連三月正成長，主因AI、高效能運算等新興應用持續拓展，加上部分傳產庫存回補需求漸顯。若接下來沒有出現黑天鵝，批發業營業額預計可以持續往正向發展。前五月批發業營業額5兆1,807億元，為歷年同月次高，僅次於2022年，年增10.1%。

黃偉傑表示，今年外需隨著全球經濟好轉，批發業營收已有往愈來愈好的趨勢在走，只是目前廠商去化庫存回補的動機多不是長單，短單居多。何時能真正復甦，仍須謹慎看待。

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