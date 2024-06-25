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國科會主委喊話輝達、超微引進人才

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

針對輝達（NVIDIA）及超微（AMD）加碼投資台灣並來台設研發中心，國科會主委吳誠文表示，國科會和經濟部已有共識，他並已向兩家公司表示，希望引進50%海外系統人才，協助台灣發展AI應用系統，從研發、設計到整合一起串起來，提升台灣產業價值。

他表示，輝達跟AMD接受經濟部補助，在台設立研發中心，不但使用台灣土地、電力及人才資源，台灣又幫它們製造那麼好的晶片，因此希望回饋台灣多一些，不要對本土廠商造成資源排擠；兩家公司也正面回應，希望與台灣合作一起成長。

吳誠文表示，賴總統就職演說提及，希望將台灣建設為人工智慧之島，盼台灣不只有硬體製造，希望AI運用到各行各業，促進百工百業發展。由於輝達和AMD強項都在於伺服器端晶片，協助台灣發展AI應用系統，不僅不會與之競爭，反而雙方互蒙其利。

AI AMD 輝達

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