國科會主委專訪／吳誠文：台灣要發展主權 AI

國科會主委吳誠文昨（24）日接受本報專訪表示，台灣在全世界AI版圖中成為焦點，要利用與國際大廠合作機會協助傳產及服務業發展AI應用；同時台灣也要發展主權AI，建立AI自主系統，國科會將攜手國發會建立跨部會整合機制。

吳誠文表示，晶創台灣方案十年3,000億元計畫，已明確宣示台灣持續發展前瞻製程領域的IC設計。為落實賴總統「均衡台灣」政見，他將同步爭取2025年約200億元預算，用以支持國內IC設計，開發傳產可運用的AI和終端系統，讓傳產及服務業皆可受惠於AI。國科會預計近期將向行政院報告，爭取預算。

國科會主委吳誠文談話重點

輝達執行長黃仁勳多次提倡主權AI，對此吳誠文表示，主權AI極具意義。對台灣來說，除了半導體、硬體伺服器製造是強項，在AI發展上有一個很大弱點是，台灣沒有自主系統，包括在應用端系統，這是要加強的。

他提及，賴總統提出五大信賴產業，其中軍工（國防）、安控及次世代通訊等領域都涉及主權，若將來AI應用到各行各業，讓台灣成AI之島，台灣不會希望將資料中心都存放在海外，而是要放在台灣，台灣要有自己資料庫、算力、雲端服務系統，要自主掌控。

他坦言，現在台灣使用通訊軟體都是國外公司，資料中心都是國外，這對國家安全是非常危險的設計，主權AI就是台灣要自建資料庫、超級電腦、發展通訊系統以及AI應用服務系統，並運用資料更精準提供國民服務，這是發展主權AI非常重要的核心。

針對2025年科技預算籌編，吳誠文表示，依前任主委吳政忠規劃，科技預算要逐年成長，但稅收成長情況不一定能達成原規劃，他希望爭取明年科技預算至少能突破1,600億元。

他表示，希望爭取明年約200億元預算來支持傳統產業數位化、AI化發展，發展傳產可運用的AI工具，讓更多產業受惠於AI，提升競爭力，以達到賴總統產業「均衡發展」目標。

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