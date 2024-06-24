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為補足電力缺口？台電曝麥寮1號機延約原因：與核三除役無關

中央社／ 台北24日電
國民黨團質疑麥寮1號機延約是為補足電力缺口，台電回應，麥寮1號機延約是業者5月主動聯繫台電，希望補發因不可抗力因素，未發完的電量，與核三1號機依法除役無關，也沒有所謂以煤廢核的情況。本報資料照片
國民黨團質疑麥寮1號機延約是為補足電力缺口，台電回應，麥寮1號機延約是業者5月主動聯繫台電，希望補發因不可抗力因素，未發完的電量，與核三1號機依法除役無關，也沒有所謂以煤廢核的情況。本報資料照片

國民黨團質疑麥寮1號機延約是為補足電力缺口，台電回應，麥寮1號機延約是業者5月主動聯繫台電，希望補發因不可抗力因素，未發完的電量，與核三1號機依法除役無關，也沒有所謂以煤廢核的情況。

台電表示，核三1號機除役後原已規劃由容量更大的豐德新機組替代，今年新上線機組發電容量比除役機組更大，不會缺電，各月的供電能力皆大於尖峰負載需求。

核三1號機將於7月除役，國民黨團今天召開記者會質疑核三除役的電力缺口，是用麥寮電廠延役來補。台電晚間透過新聞稿說明，麥寮1、2號機固定污染源操作許可證生煤用量，於2015年向雲林縣政府申請展延時遭減量，因此機組需要停機或降載，導致合約期間部分電量未發足，所以業者主張不可抗力，主動提出將短發電量繼續發完。

台電表示，雲林縣政府也已表達，因麥寮電廠操作許可證尚未到期，只要符合法定條件，應可繼續運作。台電合法履約，只同意在2025年底前，將原發電總量發完。

今年供電狀況方面，台電表示，下半年雖有部分機組陸續除役，但也有新機組加入供電，今年7月核三1號機除役，但民營豐德電廠3號機加入供電；9月麥寮2號機除役，但同時新上線大潭9號機；12月還有大潭7號機及興達新1號機加入供電。

供電 台電 缺電

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