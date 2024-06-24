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太熱了！台電曝今天尖峰用電量「負載4054萬瓩」：史上第4高

中央社／ 台北24日電
台電表示，今天尖峰負載達4054萬瓩，為歷年第4高，主因為午後雷陣雨造成體感溫度較為悶熱，使民眾增加空調、冷氣使用，隨著夏季天氣持續升高，不排除7月中下旬用電量可能再增加。聯合報系資料照
台電表示，今天尖峰負載達4054萬瓩，為歷年第4高，主因為午後雷陣雨造成體感溫度較為悶熱，使民眾增加空調、冷氣使用，隨著夏季天氣持續升高，不排除7月中下旬用電量可能再增加。聯合報系資料照

夏日炎熱氣溫推升用電量，台電表示，今天尖峰負載達4054萬瓩，為歷年第4高，主因為午後雷陣雨造成體感溫度較為悶熱，使民眾增加空調、冷氣使用，隨著夏季天氣持續升高，不排除7月中下旬用電量可能再增加。

台電發言人蔡志孟今天接受中央社記者電訪表示，夏天氣溫炎熱，推升近日用電量成長，尤其近日午後降下雷陣雨之前，體感溫度較為濕熱，隨著空調、冷氣使用增加，用電量也隨之升高。

觀察歷年瞬時尖峰負載前20名，2022年7月22日4074萬瓩居首，其次為2022年7月25日4066萬瓩，第3、4名落在今年的6月21日和今天，瞬時尖峰負載分別為4063萬瓩、4054萬瓩。

蔡志孟說明，以往用電量較高的時間點大多為7月中下旬，觀察這幾天的用電高峰，離今年預估最高尖峰負載4119萬瓩仍有一段距離，隨著天氣越趨炎熱，不排除7月中下旬用電量有可能增加。

台電今年初預測最高負載為4108萬瓩，不過台電上週表示，經持續滾動檢討，尖峰負載微幅上修到4119萬瓩。台電近日也將逐月公布至12月電力供需狀況，包含夜尖峰時段如何達成280萬瓩備轉容量餘裕。

根據台電年底前電力供需概況，今年7月核三1號機（95萬瓩）除役，但民營豐德電廠3號機（110萬瓩）加入供電；9月麥寮2號機（60萬瓩）除役，同時新上線的大潭9號機供電能力112萬瓩，即使考量天然氣調度，仍可貢獻發電60萬瓩，各月份供電能力皆大於尖峰負載需求。

供電 冷氣 台電 天然氣

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