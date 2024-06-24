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台灣工商企業聯合會 北京、蘇州經貿文化參訪團出團

聯合新聞網／ 台北訊

台灣工商企業聯合會於113年6月25日(二)至29(六)共五日，籌組北京、蘇州經貿文化參訪團，由許顯榮監事會主席擔任團長、王明祥理事長擔任執行團長、王屏生榮譽理事長擔任榮譽團長，共有陳仲隆秘書長、常務理事暨大陸委員會徐詠傑主委、李祖嘉常務理事、李錫東行政長、金洲海洋科技陳加仁董事長、和成(中國)有限公司邱士楷董事長等約40位團員一同參加。

本次參訪團預計於6月25日(二)在北京拜會大陸中華全國工商業聯合會、海峽兩岸關係協會及大陸全國臺灣同胞投資企業聯誼會。

大陸中華全國工商業聯合會高雲龍主席同時為大陸全國政協副主席。

台灣工商企業聯合會與大陸中華工商業聯合會、香港中華廠商聯合會、澳門中華總商會互為對口單位，並且在臺北、北京、香港、澳門每兩年一次，輪流舉辦「海峽兩岸和香港、澳門經貿合作研討會」，至今已達十五屆，為兩岸四地經貿發展作出貢獻。

6月28日(五)預計將前往蘇州參訪蘇州工業園區規劃展示館及蘇州市的台商企業，並拜會蘇州市有關領導。

許顯榮監事會主席過去曾擔任台灣工商企業聯合會四屆理事長，現任太子企業集團總執行長、海基會董事及台灣日本關係協會監事會召集人，其父親許勝發先生自1993年卸任全國工業總會理事長後，成立了台灣工商企業聯合會。

王明祥理事長為偉特企業集團董事長，偉特研發總部位於台北內湖，工廠則設於大陸及緬旬，從英國凱特王妃出嫁穿的蕾絲長袖婚紗，到藝人林志玲、昆凌等的蕾絲婚紗及藝人林心如的禮服，這些禮服的蕾絲都來自偉特。

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