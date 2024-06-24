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批發業營業額連三月成長 經濟部：今年前5月為歷年同月次高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部統計處24日發布5月批發業營業額為1兆759億元，為歷年同月次高，年增12.6%，為連三月正成長。圖為民眾選購餐點。記者陳正興／攝影
經濟部統計處24日發布5月批發業營業額為1兆759億元，為歷年同月次高，年增12.6%，為連三月正成長。圖為民眾選購餐點。記者陳正興／攝影

經濟部統計處24日發布5月批發業營業額為1兆759億元，為歷年同月次高，年增12.6%，為連三月正成長。累計今年前5月批發業營業額5兆1,807億元，為歷年同月次高，僅次於2022年，年增10.1%。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，主因AI、高效能運算等新興應用持續拓展，加以部分傳產庫存回補需求漸顯。若接下來沒有出現黑天鵝，批發業營業額預計可以持續往正向發展。

黃偉傑還提到，今年外需隨著全球經濟好轉，批發業營收已有往愈來愈好的趨勢在走，只是目前廠商去化庫存回補的動機，多不是長單，多半仍都只是短期。至於是否能恢復到原來的狀況，目前仍須謹慎看待，但可以期待下半年的電子業旺季。

關於零售、餐飲業營業額統計，受惠內需消費市場熱絡，5月零售業及餐飲業營收雙創同期新高，而且扣除漲價效果後，皆為實質正成長。黃偉杰表示，若無意外，今年內需成長動能將可持續到下半年，預計今年零售、餐飲業營業額能續創新高。

根據經濟部統計處資料顯示，5月零售業營業額4,009億元，為歷年同月新高；年增2.4%，已連續33個月正成長，為史上最長連續正成長周期。累計1~5月的零售業營業額也有1兆9,719億元，創歷年新高，年增3.1%。

同樣的，餐飲業成長動能也仍穩健。5月餐飲業營收849億元，為歷年同月新高，年增4.1%，連續4個月正成長。累計1~5月餐飲業營業額4,290億元，為歷年同期新高，年增4.8%。

消費 經濟部 零售業 餐飲業

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