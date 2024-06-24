不缺席戰局！國科會 太空計畫擬增至逾400億 拚國際驗證探月技術

太空戰局，台灣不缺席。國科會主委吳誠文今天表示，年底前將第3期太空計畫修正案送行政院核定，預料經費規模不會少於逾新台幣400億元；此外，對於低軌通訊衛星納入國家公共基礎建設，持正面積極態度，未來將與他國合作，驗證台灣探月酬載。

吳誠文接受中央社專訪談及布局太空計畫，他認為，台灣擁有堅實半導體、IT、精密機械實力，是發展衛星產業的利基，其中低軌通訊衛星從製造、發射到應用，涉及許多層面。

低軌通訊衛星的設計製造，可驗證台灣的衛星自製能力，後續的地面設備及應用更是關鍵，吳誠文說，因為這攸關通訊韌性及國家安全，且若要照顧到偏鄉的通訊網路，這一方面也必不可少。

為因應全球低軌通訊衛星商業化、變動快速，政府擬延長第3期國家太空科技發展長程計畫，將實施期程從原本的2019年至2028年，拉長至2031年，經費方面，在原先251億元的基礎上，加碼超過400億元。

吳誠文說，目前太空3期計畫還在修正，可以肯定的是，追加金額不會少，會盡快於年底前送行政院核定。

吳誠文進一步表示，國科會轄下國家太空中心（TASA），已與工研院展開B5G低軌通訊實驗衛星的星系計畫，除將奠定國內低軌通訊衛星基礎，也有望帶動產業鏈發展；同時，數發部也拓展國際合作，透過商業模式展開相關應用，強化通訊韌性。

據TASA規劃，台灣最快可望在2027年起陸續發射2+4顆B5G低軌通訊衛星，目前預計由政府打造前2枚，做出技術規格，後4枚由TASA協助民間廠商研製，國安、產業「一兼二顧」。

針對低軌通訊衛星是否可納入國家公共基礎建設，吳誠文則表示，國科會對此持正面積極態度，也期盼能與其他部會及領域的公共建設進行總體評估。

此外，世界太空強權積極布局登月計畫，吳誠文說，太空3期計畫中，也有「外太空探索」項目，包含4項探月酬載儀器的開發，現正由TASA委託學研界執行中，未來會洽接其他國家合作，為探月酬載的開發，進行驗證。

吳誠文指出，目前台灣的太空科技與產業發展，是以衛星自製、應用、地面接收、自主發射能力等為主；至於台灣是否獨自展開登月計畫、或培育台灣的太空人，他表示，國科會將評估其對台灣科研、產業的效應。

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