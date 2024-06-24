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打造AI發展新引擎！國科會祭4年培育本土化戰略 主委透露經費考量

中央社／ 台北24日電
國科會主委吳誠文24日接受專訪表示，年底前將第3期太空計畫修正案送行政院核定，預料經費規模不會少於逾新台幣400億元。圖／國科會提供（中央社）
國科會主委吳誠文24日接受專訪表示，年底前將第3期太空計畫修正案送行政院核定，預料經費規模不會少於逾新台幣400億元。圖／國科會提供（中央社）

為達陣台灣成AI之島，國科會主委吳誠文今天透露，最晚於8月提出跨部會AI發展大型計畫，政府將帶頭創造市場大餅，擬規劃大健康數據雲端系統、在宅醫療等新型態應用商機，藉此推動台廠投入AI系統設計與整合朝本土化發展，至於經費方面，「至少也要花（與晶創計畫10年新台幣3000億元）對等的」。

輝達執行長黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰等科技業巨頭，日前來台灣參加台北國際電腦展（COMPUTEX），炒熱人工智慧（AI）話題。吳誠文今天接受中央社專訪時，也暢談發展AI願景，並透露目前政府已著手規劃跨部會AI計畫，將從硬體製造、軟體系統、人才培育等多路並進。

吳誠文指出，在AI時代下，算力就是國力，台灣必須建設資料中心、超級電腦，但超級電腦用電「用很兇」，所以穩定、充足供電，並提升綠電比重，相當重要；再者，沒有人力，有算力也是枉然，因此培養AI以及應用端相關人才，也必須納入政府要務之中。

吳誠文表示，為了將台灣打造為「世界AI之島」，必須做到3件事。首先，要讓台灣具有研發AI科技的能力；第2，讓台灣擁有開發製造AI系統的產業；第3，培養台灣民眾擁有應用AI工具的文化。

他進一步說明，現在國際間的AI晶片、雲端伺服器等是委託台灣廠商製造，代工門檻確實很高，「全世界現在只有台灣可以做」，但應用系統都是別人設計，若台灣要標榜自己是先進AI國家，就一定要具有研發AI系統的能力，國科會也將協助學者精進AI相關理論。

除了研發，吳誠文說，從產業面來看，台灣廠商硬體製造很強，但希望未來國內AI相關產業「不是只有硬體製造而已」，而是也要有軟體服務；若想建構起這樣的產業，關鍵是國內民眾要有善用AI工具的習慣，因為市場源自於需求，需求則會驅動產業投資，從而讓AI應用真正外溢到傳產、國防、高科技等各行各業。

他舉例，在高齡化、少子化趨勢下，為減輕醫療院所負擔，以及挹注偏鄉醫療量能，未來將朝「在宅醫療」（hospital at home）前進，這就會應用到AI軟體服務，比如患者在家接受視訊看診，AI系統可進行資料分析，快速回傳給醫生診斷。

吳誠文進一步說，未來也規劃由政府發展健康大數據雲端服務系統，讓全民享受精準醫療帶來的效益。

吳誠文指出，這次的跨部會AI計畫屬於短程方案、大概4年左右，最晚8月會公布上路，目前尚待行政院核定，未來將涉及國科會、衛福部、經濟部，數發部等；政府會整合晶片大廠、硬體製造業者、系統設計開發廠商，以及學界前瞻研發、創新應用，建置大平台，讓晶創計畫下獲補助的廠商，也願意做系統。

至於跨部會AI計畫預算，是否可能比照晶創計畫達新台幣千億元規模，吳誠文說，這攸關自主研發系統、硬體製造，產業應用、人才培育，以及文化的養成，「我們至少也要花對等的經費」。

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