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和餐飲業營業額創同期新高！5月零售業營收連33紅 成最長正成長週期

中央社／ 台北24日電
經濟部表示，5月零售、餐飲業營業額雙雙創歷年同期新高，分別達新台幣4009億、849億元，其中零售業連33紅，寫史上最長正成長週期。圖為晚餐時間，民眾用餐情況。聯合報資料照。記者陳正興／攝影
經濟部表示，5月零售、餐飲業營業額雙雙創歷年同期新高，分別達新台幣4009億、849億元，其中零售業連33紅，寫史上最長正成長週期。圖為晚餐時間，民眾用餐情況。聯合報資料照。記者陳正興／攝影

經濟部表示，5月零售、餐飲業營業額雙雙創歷年同期新高，分別達新台幣4009億、849億元，其中零售業連33紅，寫史上最長正成長週期；雖然今年逢去年基期較高因素，以及食安風暴影響，不過全年零售、餐飲仍有望再度締造新高紀錄。

經濟部今天公布5月零售及餐飲業營業額統計，統計處副處長黃偉傑表示，5月零售業營業額4009億元，年增2.4%，連續33個月正成長，寫史上最長正成長週期紀錄，並寫下歷年同期新高紀錄；累計今年前5月營業額1兆9719億元，同樣創歷年同期新高。

觀察占比最高的綜合商品零售業表現，5月營收達1225億元，為歷年同月新高，其中除了百貨公司年減0.7%，在夏日冰飲品商機、節慶特賣會等促銷帶動下，超級市場、便利商店和量販店皆為正成長，分別年增3.5%、4.2%和3.0%。

其他綜合商品零售業因跨境旅遊熱度持續，帶動免稅店業績成長，以及部分業者展店挹注，年增7.7%。

受惠新車上市熱銷，5月汽機車零售業營收達854億元，寫下歷年新高紀錄，年增6.9%。

餐飲業方面，5月餐飲業營業額849億元，年增4.1%，與前5月累計營業額4290億元，雙雙創歷年同期新高表現。

黃偉傑指出，餐館及飲料店因業者掌握節慶商機，推出期間限定活動及應景套餐吸客，展店效應挹注，分別年增2.9%及5.1%；航空旅運強勁，帶動空廚餐點銷售擴增，推升外燴及團膳承包業年增19.3%。

至於通膨是否為推升內需成長主因，黃偉傑提出數據說明，今年前5月商品類物價成長1.87%，外食費則成長3.44%，和前5月零售業年增3.1%、餐飲年增4.8%相比，顯示內需成長大於通膨影響。

黃偉傑表示，雖然食安危機稍微衝擊餐飲業表現，加上去年基期較高，年增幅度雖然收斂，隨著端午連假、年中慶及畢業季的採買與聚餐商機挹注，年底內需將維持正成長動能。

展望未來，黃偉傑表示，內需動能持續，看好全年零售、餐飲有機會再度創新高，預估6月零售業營業額3906億至4022億元，年增1%至年增4%；6月餐飲業營收可達845億至870億元，年增3.8%至6.8%。

營收 零售業 餐飲業

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