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森崴能源衝刺離岸風電 4000噸重吊船正式抵台

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
森崴能源衝刺離岸風電，4,000噸重吊船正式抵台。圖片提供/森崴能源
森崴能源衝刺離岸風電，4,000噸重吊船正式抵台。圖片提供/森崴能源

森崴能源（6806）子公司新加坡寶崴海事工程打造的「巨人號」4,000噸重吊船上周五已順利抵達台灣，並在台中港舉辦「台電離岸二期海事工程開工及寶崴巨人號抵台祈福儀式」，將展開離岸風電海上工程施作，執行水下基樁（Pin Pile）及套管式水下基礎（Jacket）安裝，和風機、葉片、塔架安裝等工程。

森崴能源表示，本次的海事工程開工，是今年度最重要的工程里程碑，也宣示首座由本土企業獨家承攬的離岸風電案場，正式進入實質海事工程施工階段，裝置容量294.5MW，屆時每年可提供10億度綠電，等同近24萬家戶一年用電量，年減碳排約50萬噸，再創離岸風電國家隊的新里程碑。

森崴能源董事長郭台強指出，配合國家能源轉型及離岸風電國產化政策目標，森崴能源積極扮演離岸風電產業發展的重要角色，富崴能源在2020年6月15日得標，我們勇於承攬台電二期離岸風電統包工程，就是為了培育更多台灣優秀的青年人才，打造台灣本土自主運維團隊的長期發展。

台電二期工程，在台電帶領下，是台灣唯一「業主方」及「施工方」都是本土的台灣公司，自主開發、施工，可以說是真正代表台灣的隊伍。今年4月10日森崴能源再次攜手富崴能源，參與離岸風電區塊開發3-2風場競標，期盼能延續「台灣隊」在台灣永續發展的深耕經營，不僅站穩台灣，更將放眼全世界。

近來全球離岸風電市場快速成長，海事工程船舶供不應求，為因應氣候不確定因素及國際船舶受他人控制之風險，森崴在2022年底成立新加坡寶崴海事工程公司，投資打造的巨人號（Hercules），全長200.8公尺、寬48公尺，擁有4,000噸吊具能力，DP2動態定位系統。以及投入支援工程的先鋒號（Pioneer），如今，先鋒號與巨人號都已經抵台，正式啟動台電離岸二期海事工程。

森崴能源是目前台灣唯一從風場、施工、設備到船隻提供一條龍服務的公司，並與許多業者洽談合作中。未來台灣海上將有上千支風機，看好運維前景，投資的寶崴海事工程，擁有多年風電產業及海事工程技術和管理經驗，參與眾多大型計畫的建設及管理，將可搶攻相關商機。

台電公司總經理王耀庭、副總郭天合、處長蔡英聖、主任王平貴，立恩威國際驗證（DNV）總經理張仁榮，中興工程執行副總嚴世傑、副總李民政，宏華營造總經理陳宗邦、日本中國電力公司總經理村上周一郎等貴賓及森崴能源總經理胡惠森、富崴能源副總經理古勝偉、寶崴海事CEO朱彥萍等相關人員出席開工典禮。

台電 綠電 離岸風電

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