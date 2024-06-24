AI商機挹注 經部估上半年製造業生產指數雙位數成長

AI商機發酵，推升5月工業、製造業生產指數連3紅，並連2月維持雙位數成長，經濟部預估上半年製造業生產指數年增幅度同樣為雙位數，雖然終端需求尚未明顯回溫，但下半年旺季拉貨動能挹注，仍有高機率維持正成長。

經濟部統計處今天公布5月工業與製造業生產指數概況，5月工業、製造業生產指數皆為雙位數成長，分別年增16.06%、16.7%，不僅優於原先預估表現，也創下2021年8月以來最大成長幅度；累計前5月製造業生產指數年增9.99%。

觀察主要中業表現，電子零組件業年增29.31%，主因為高效運算與人工智慧（AI）應用需求攀升，帶動12吋晶圓代工、主機板持續成長，加DRAM、IC/晶圓測試、IC設計等產品訂單續升而增產，進一步推升積體電路業指數達109.8，創歷年同期新高，年增幅度高達40.99%。

不過面板及其組件業指數為51.93，年減13.39%，連續4個月負成長。經濟部統計處副處長黃偉傑說明，手機、筆電等消費性產品需求仍疲軟，加上奧運商機效應衰退，電視等大尺寸面板拉貨動能減弱。

黃偉傑表示，受惠AI商機持續擴大，推升伺服器及相關組件需求暢旺，帶動電腦電子產品及光學製品業指數達134.33，締造歷年單月新高紀錄，年增31.84%，連續11個月正成長。

傳統產業呈現兩樣情，黃偉傑表示，因客戶庫存回補需求增加，以及去年低基數因素，拉升基本金屬、化學材料及肥料業正成長，分別年增7.24%、4.87%。機械設備、汽車及其零件業則轉為負成長，分別年減0.26%、9.09%，主因下游去化庫存速度不一，長期需求不穩定，短單造成短期表現波動。

整體而言，黃偉傑表示，國際經濟情勢轉好，加上AI科技需求挹注，帶動國內製造業表現，不過目前成長動能來自廠商的庫存回補，並非長單挹注，需要觀察下半年旺季是否持續，才能判斷終端需求動能的回升狀況；就目前觀察，預估下半年正成長機率高。

黃偉傑指出，工業生產指數連續2個月雙位數成長，主因去年低基期因素，預估下半年迎接電子產品旺季，可望持續挹注生產動能，預估6月製造業生產指數為92.5至96.5，年增12.5%至17.3%。

展望第2季表現，黃偉傑表示，預估第2季、上半年的製造業生產指數可達雙位數成長，估年增幅度分別14.7%至16.3%，以及年增10.4%至11.2%。

商品推薦