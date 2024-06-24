逢畢業季卻走降！5月失業率3.34% 主計總處：24年來同期新低

520新政府上任，由行政院長卓榮泰所帶領的內閣團隊也開始上工。從上任至今也將滿月，新閣團隊除了要面對朝小野大局面外，對於內閣成員之間的磨合也備受關注。其中，在能源議題上，似乎就明顯出現狀況，府院高層喊出非核家園，但部會首長卻有著不同看法，這些部會首長皆是來自學者界、業界，是否為初入政治叢林前期出現的「過敏反應」？

2024-06-24 18:26