逢畢業季卻走降！5月失業率3.34% 主計總處：24年來同期新低
主計總處24日公布5月失業率為3.34%，月減0.02個百分點，失業率連三個月走降，並創下24年來同期新低，顯示勞動市場續呈穩定。國勢普查處副處長陳惠欣表示，展望6月，適逢畢業季，依據以往的經驗，失業率會略為提高。
根據主計總處統計，5月失業人數為40萬人，月減0.3萬人、減幅為0.76%。其中，因工作場所業務緊縮或歇業、季節性或臨時性工作結束而失業者分別減少0.2萬人及0.1萬人。若與2023年同期比較，5月失業人數呈年減1.2萬人，減幅達3.09%。
陳惠欣表示，國內就業情況依舊是服務業續呈復甦，較去年同月增加8.2萬名就業者，而製造業雖然月增2,000人，卻仍較去年同月減少1.1萬人，但整體看來就業情勢是穩定的。
不過，值得注意的是，對於因經濟因素以致周工時未達35小時者，5月升至17.6萬人，比上月增1.3萬人。對此，陳惠欣說，在疫情前常態下，大致是落在18~22萬人，5月雖然增幅大了一點，主計總處會持續關注。
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