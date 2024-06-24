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豐興廢鋼、鋼筋與型鋼平盤 市場度小月

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

豐興（2015）24日廢鋼、鋼筋、型鋼新價平盤，由於市況偏淡，加上進口小鋼胚價格低廉，許多電爐廠停止煉鋼，改買進口半成品替代。

豐興鋼鐵協理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原物料價格進到平低價水位。美國大船廢鋼上周無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸357美元，美國貨櫃廢鋼平盤345美元，澳洲鐵礦砂由每公噸107.35美元跌至104.85美元。

24日豐興業務會議拍板，本周國內廢鋼、鋼筋、型鋼產品基價全面平盤，保守應對市場變化。

上市鋼廠主管說，雨季到來營建工地開率偏低，加上夏日限電期間電爐煉鋼廠減產20%至30%因應，目前鋼筋產銷進到低潮期，短期突破的機會不高，度小月的氛圍濃得化不開。

美國 豐興

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