AI發威！5月工業生產年增16.06% 「這產業」竟彈升40.99%

經濟部統計處24日發布5月工業生產指數為98.2，年增16.06%，不僅連續第三個月正成長、連二個月雙位數成長、年增幅更為34個月以來新高。受惠於AI需求強勁，積體電路業較去年同期大彈升40.99%，增速創逾四年來最高；電腦電子光學製品業生產較去年同期也大彈跳31.84%，連續11個月正成長。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，工業生產指數連續二個月呈現雙位數成長，很大動能是因為基期因素，依目前觀察，下半年往好的方向是確定的，至於能否持續雙位數成長，那得看下半年的旺季到底能多旺？

黃偉傑還提到，5月製造業指數為98.05，年增16.7%，一樣是連續第三個月正成長，年增幅也同為34個月以來最大。不過，有很大一部分是反映國際經濟情勢轉好的外需需求，對國內訂單有所挹注，至於這些訂單能否成為長單，則仍須觀察，若下半年傳統旺季能夠繼續旺，就可以更加確定今年的經濟情勢是好的，也才能再進一步觀察明年的經濟情勢。

商品推薦