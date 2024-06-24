連3個月走降…5月失業率續降至3.34% 創24年來同期新低
主計總處今天公布5月失業率為3.34%，月減0.02個百分點，失業率連3個月走降，並創下24年來同期新低；經季節調整後失業率為3.35%，同步月減0.04個百分點。
主計總處統計，5月失業人數為40萬人，月減0.3萬人、減幅為0.76%，其中，因工作場所業務緊縮或歇業、季節性或臨時性工作結束而失業者分別減少0.2萬人及0.1萬人。若與2023年同期比較，5月失業人數呈年減1.2萬人，減幅達3.09%。
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