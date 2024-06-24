5月工業生產指數年增16.06% 電腦電子光學創新高
人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求成長挹注，經濟部今天公布5月工業生產指數98.2，年增16.06%，5月製造業生產指數為98.05，年增16.7%，皆為連續3個月正成長；累計前5月製造業生產指數年增9.99%。
經濟部統計處今天公布5月工業與製造業生產指數概況。資訊電子產業方面，受惠高效運算與人工智慧應用需求攀升，帶動12吋晶圓代工生產續揚，電子零組件業年增29.31%。
電腦電子產品及光學製品業方面，受惠AI商機持續擴大，推升伺服器及相關組件需求暢旺，生產指數創歷年單月新高，年增31.84%。
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