籲通過台美避免雙重課稅協定立法 經長郭智輝訪美後續行程曝光

現率團在美國訪問的經濟部長郭智輝於當地時間23日晚間，出席我國駐美大使接待酒會時表示，他這次帶著台灣供應鏈廠商、中小企業來了解商機，協助業者布局，考量中小企業海外布局時，對於成本、租稅負擔較為敏感，呼籲美國盡快完成台美避免雙重課稅協定（ADTA）的相關立法。

外界關切郭智輝此次美國行程，是否會拜會那些美國科技大廠？郭智輝回應，台灣具有半導體、AI供應鏈，世界九大科技巨頭日前都參加今年的台北國際電腦展，並接連宣布加碼在台投資，包括英特爾、高通、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、美超微等，他此行當然有這些名單要去拜訪。

另據了解，郭智輝已排定將在舊金山與美超微創辦人梁見後會面。

郭智輝這次率企業領袖團訪美，參加選擇美國投資高峰會（Select USA Investment Summit），我國駐美代表俞大㵢於當地時間23日晚間設宴接待。他在晚宴上受訪指出，隨著台積電赴美投資設廠，帶動半導體供應鏈一同赴美，美國可說是台灣最重要的夥伴，因此希望此行能與美國重要廠商、公協會多互動，介紹台灣新政府的政策，深化台美經貿交流。

他並說，經濟部也與美國在台協會合作，另組半導體、新創團來美國交流，洽談合作機會，展現台灣不只有製造實力，也有卓越創新能量。

郭智輝在晚宴致詞或是受訪時皆提及，台灣的中小企業相當有彈性而且靈活，也展現發展跨國貿易或對外投資布局的企圖心，但是很多中小企業推動海外布局的時候，對於成本、租稅負擔較為敏感，這就是推動台美簽署ADTA（Avoidance of Double Taxation Agreements 避免雙重課稅協定）的原因，呼籲ADTA盡快完成立法。

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