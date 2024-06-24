強化溝通 內政部拜會嘉義縣政府說明國土計畫

內政部24日由政務次長董建宏拜會嘉義縣副縣長劉培東，董建宏說明國土計畫不影響民眾原有合法權益，內政部也將持續和地方溝通討論，請嘉義縣政府能盡速提報國土功能分區圖草案至內政部審議，以便透過審議機制釐清處理各項縣府關注議題；縣府回應表示，將按法定程序近期完成國土功能分區草案進行提交。

劉培東表示，國土計畫新制度要有新氣象，建議應有完善配套措施，例如國土保育地區劃設條件定期檢討、農業發展地區優先投入農政資源、城鄉發展地區彈性調整機制等事項。

董建宏說明，國土計畫法施行後，合法農牧用地可繼續用於農作、農作產銷設施、農舍等用途，不影響民眾權益。為了落實地方自治精神，增加符合地方需求，可由縣市政府規劃機制，依照實際狀況檢討變更，以協助地方發展。

至於國土計畫法的裁罰制度，一般小面積違規罰則也與現行相同， 不提供檢舉獎金；2公頃以上大面積的嚴重違規，才有提高罰鍰的情況。

董建宏強調，感謝嘉義縣政府過去多次與國土管理署召開座談會及研商會議，後續將持續和縣府溝通討論，涉及其他部會業務也會積極協商，共同推動地方發展、維護民眾權益。