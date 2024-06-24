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影／台灣真的不缺電？藍委呼籲政府應盡速調整能源政策
國民黨團上午舉行「核三電力缺口 麥寮電廠延役來補？台灣真的不缺電？」記者會，國民黨立委王鴻薇質疑，民進黨政府說不會缺電，但核三廠7月將除役，不足150億度的缺口若由再生能源或其他火力發電補，恐產生至少300億支出。
國民黨立委黃健豪質疑，研議火力發電廠不符合減碳趨勢，政府應盡速調整能源政策。並呼籲經濟部長郭智輝或是新成立的氣候變遷委員會成員都要說清楚台灣是否缺電。
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