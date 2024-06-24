影／台灣真的不缺電？藍委呼籲政府應盡速調整能源政策

人工智慧（AI）被形容為「吃電怪獸」，對於全球用電衝擊才剛開始。根據麥肯錫公司最近的一份報告，美國數據中心消耗的電力預計到2030年將達到35GW，這是2022年17GW的兩倍之多。再來看看已站在AI浪頭上的台灣，AI用電量成長亦備受產業界關注，輝達執行長黃仁勳也擔憂「電力限制是一個挑戰」，台灣電夠用嗎？

2024-06-24 08:16