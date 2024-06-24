缺電卻延役火力發電 藍盼改延役核三

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「為了非核家園神主牌，寧願延役麥寮火力發電廠，也不願延役核三？」藍委王鴻薇質疑，民進黨政府說不會缺電，但核三廠7月將除役，不足150億度的缺口若由再生能源或其他火力發電補，恐產生至少300億支出。藍委黃健豪質疑，研議火力發電廠不符合減碳趨勢，政府應儘速調整能源政策。

火電延役 人財兩失

王鴻薇質疑，麥寮火力發電廠要延役，但為何不是先將7月要除役的核三廠延役，實在是匪夷所思。她批評說，若繼續燒火力發電，不只無法解決缺電危機，其汙染還讓民眾用肺發電，台電也還會繼續虧損，且要透過電價上漲將成本反映到民眾身上，讓台灣民眾人財兩失，生活成本與罹癌機率都大幅增加。

她列出數據顯示，核三廠1號機除役後有150億度電的缺口，核電的發電成本是1度1.4元，燃煤的發電成本是1度3.4元，跟民間買電是4.2元，若150億度全部改成燃煤或民間買電，發電成本恐將暴增300億元以上，且近來政府還宣布不繼續推動弱勢族群的凍漲電價補助，對已經苦不堪言的民眾來說更是雪上加霜。

用汙染換核電？

「台灣碳排雖逐年下降，但汙染指標卻逐年上升！」黃健豪強調，麥寮電廠的全球汙染排名從62名上升至55名，中火則是從34名提升到28名，也許民進黨有機會達成2025年非核家園，但卻是用更多污染與更貴電價換來，距離「2050淨零碳排」還有要求潔淨能源的高科技產業將愈來愈遠。

他也呼籲，如今能源政策多變，經濟部長郭智輝或是新成立的氣候變遷委員會成員都說要說清楚台灣是否缺電。

國民黨團書記長洪孟楷則對郭智輝喊話，不要因為跟民進黨立委吃過飯後就不敢講真話，而民進黨政府過去曾強調「班班有冷氣」，若不再調整能源政策，恐將因為缺電而跳票，盼政府坦承面對缺電危機，讓核三廠延役。

【更多精采內容，詳見 】