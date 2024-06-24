解半導體缺工 勞部與成大培訓重點產業人才 助文科生跨進半導體產業

據資策會MIC預估，2024年半導體業產值可達4.29兆新台幣，成長幅度為13.7%。為解決半導體缺工，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為推動重點產業人才培訓，與國立成功大學共同合作區域產業據點職業訓練整合服務，文科生也能順利跨進半導體產業就業。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署針對產業發展關鍵技術人力缺口辦理職業訓練課程，目前已累計82人結訓，其中文科生郭培萱就是一例。

31歲的郭培萱，逢甲大學外文系畢業後，回到屏東老家，投入傳統產業工作2年，之後轉職電子業代工廠，利用語言優勢外派大陸廣東擔任專案管理師，負責處理外國客戶需求，薪資雖上看新台幣6萬元，但因在中國工作看不到未來，於是毅然辭去待了5年的工作。去年9月回台後，原想攻讀海外碩士，享受更寬廣的人生，待業期間發現台灣半導體產業後勢看漲，符合未來職涯規劃，但她文科畢業無半導體相關背景經驗，透過台灣就業通網站查詢職訓課程，看到雲嘉南分署與成大合作開設「半導體製程基礎培訓班」，講師是成功大學智慧半導體及永續製造學院的師資群，優秀的師資陣容讓她相當有信心。

郭培萱說，「上課最大驚喜就是有實作訓練，原本以為只是課堂聽講，沒想到竟然能夠親自上陣操作。」，她覺得學員藉此能更加了解產業的實際工作狀況，經過147小時訓練後，不僅深入了解半導體製程的基本理論和操作技術，還能獲得豐富的實際經驗，這些都大大地提升她在半導體領域的專業能力。「真想不到就此開啟了另一扇窗」，郭培萱結訓即就業， 順利跨進半導體相關產業，薪資看好也無需離鄉背井，她期許能再精進實務經驗與技術，朝向半導體業核心邁進。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，2024年台灣產業趨勢與科技業關係密切，半導體產業表現最為亮眼！據資策會MIC預估，2024年半導體業產值可達4.29兆新台幣，成長幅度為13.7%。此外，「數位轉型」和「永續發展」都是 2024 年台灣的重要產業趨勢，勞動部為此推動重點產業職訓課程，協助民眾培養關鍵技能，透過與民間合作，運用專業分工培訓模式整合相關訓練資源，培養關鍵技術人力；為減輕民眾負擔，參訓期間亦提供相關訓練補助，最高可全額免費，且符合特定對象者還能領取訓練津貼與學習獎勵金。企業主辦理政策性課程，也能請領訓練費用補助，比例由現行50%提高至70%。

雲嘉南分署提醒有意投入重點產業領域服務的民眾，現在正是各行業缺工搶人才的時刻，雲嘉南分署與成功大學共同合作「112-114年半導體暨關鍵科技產業人才培訓據點計畫」，下半年「半導體製程基礎培訓班」與「半導體ESG永續規劃師認證班」課程將於7月陸續開課，歡迎有興趣民眾報名參加，詳情可至台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）或撥打雲嘉南分署電話06-6985945轉分機1599洽詢。

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