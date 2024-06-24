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壽險業資金投入公建 國發會三點說明

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

有關媒體關切引導壽險業資金投入公共建設一事，國發會提出三點說明，認為媒體對公共建設的審議機制有所誤解。

國發會首先指出，依據「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」規定，各部會提報新興中長程公共建設個案計畫，應先進行「公共建設促參預評估」，就政策面、法律、土地取得、市場及財務面等要項，評估民間參與可行性及財源籌措方式。倘具促進民間參與投資的可行性，即由中央、地方主管機關依據財政部「促進民間參與公共建設法」等相關規定辦理。若部會經評估不具促參效益或可行性時，始研提公共建設計畫提報行政院核定。

國發會並強調，該會是行政院的幕僚機關，各部會提報行政院公共建設計畫時，基本上均已完成公共建設促參預評估，經部會評量屬於不具民間參與投資可行性，爰以編列政府預算執行的方式辦理。國發會是奉行政院交議後始接獲該計畫辦理審議作業，交議後的建設計畫甚至部分已完成環境影響評估，開發單位已經環評大會確認，均屬即將執行的性質，另為求計畫審議嚴謹，國發會尚會同行政院主計總處、工程會、財政部及其他相關會審機關進行審議後，將綜整審議意見函復行政院，提供行政院決策參考。

國發會表示，民間資金導入公共建設，確可降低公建支出負擔，並可加速建設推動，也是國發會重大施政目標之一，政府相關單位將儘快規劃檢討現行公共建設導入促進民間參與的相關機制，適時調整機制與法規，並運用創新作法，引導國內資金擴大參與公共建設。

國發會

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