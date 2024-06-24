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因應夏夜用電 台電擬妥方案
時序將進入夏季用電高峰，考量今年產業復甦及半導體業發展趨勢所增之用電，經濟部能源署預測今年尖峰負載為四一一九萬瓩、創新高，預計發生於七月下旬；其中，夜尖峰負載為三七四六萬瓩，台電將全力調度，確保夏季夜尖峰備轉容量率撐在百分之七以上。
台電發言人蔡志孟表示，因應今夏負載創新高，將全力調度，包括再生能源供應增加，並透過水力、燃氣等快速反應機組靈活搭配，同時結合新時間電價、需量反應等需求面管理措施，增加供電穩定性，以因應夜間電力需求。
台電解釋，白天因有大量太陽光電，日尖峰供電較不是問題，夏季日尖峰的備轉容量率大致可維持百分之十，惟太陽光電退場後的夜尖峰，需要靈活調度，預估備轉容量率約百分之七，不至於落入百分之六警戒線。
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