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星期評論／黃仁勳的擔憂 戳破非核家園謊言？

聯合報／ 本報記者張曼蘋

輝達執行長黃仁勳日前返台稱要擴大投資，但也擔憂台灣面臨供電挑戰，黃前腳剛走，過去一周，台北內湖科學園區、西門町、信義區接連停電，連東北角的野柳都跟上流行，民進黨政府總用各種話術說不缺電，卻是自欺欺人，削弱台灣國際競爭力。

內科及周邊地區本月18日共655戶停電，翌日北市西門町晚間7點也傳災情，影響超過萬戶，當晚屏東縣屏東市也因變壓器故障，共1165戶無電可用。21日晚間，新北萬里區野柳地區約40戶停電，北市信義區也鬧停電，影響933戶，從北到南均捲入停電潮。

各縣市停電次數早已難以統計，今年桃園市更1個月內就發生3、40次停電，但台電給的原因往往不是饋線脫落，就是讓「小動物」背鍋，桃園近年有多項開發計畫，用電量大增，黃仁勳想在台灣發展超級AI電腦，顯然得通過停電考驗。

前總統蔡英文曾保證「執政後絕對不會缺電，會逐步達成2025年非核家園理想」，2015年3月14日廢核大遊行，民進黨也大力主張「告別核電、能源新願」。

但8年來屢屢停電，從經濟部前部長王美花稱是短期電力吃緊不是缺電，現任部長郭智輝更重申沒缺電、是跳電，同時賴政府延後台塑石化麥寮燃煤電廠1號機的除役，核三廠恐怕也要延役。

蔡政見跳票，非核家園成天方夜譚，賴總統剛上任，面對各地頻繁停電，若要像過去8年，持續用各種話術聲稱不缺電，只是讓國際大廠來台投資卻步，網友常戲稱「你缺的是台灣價值，不是缺電」、「用愛發電」，聽來可笑，卻也是綠營不得不正視的警鐘。

停電 屏東縣 西門町

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