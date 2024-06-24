綠電搶購潮帶旺太陽能廠 安集、聯合再生等出貨看俏

AI三巨頭輝達（NVIDIA）、亞馬遜AWS、超微擬在台設超級運算中心，引爆龐大用電需求與綠電採購商機，新政府也力挺太陽能發電，隨三巨頭用電量與綠電採購激增，將助攻本土太陽能電廠建置與太陽能模組出貨，元晶（6443）、茂迪（6244）、聯合再生（3576）、安集（6477）等太陽能廠跟著旺。

業界分析，太陽能光電是所有替代能源布建速度最快的發電方式，太陽能電廠更是台灣綠電重要來源，自然成為AI大咖在台首選。

AI巨頭來台大搶綠電 圖／經濟日報提供

經濟部長郭智輝日前公開表示，已親自接洽至少三家國際大廠來台投資AI研發中心或資料中心。業界認為，輝達執行長黃仁勳已證實將在台擴大投資，加上亞馬遜AWS也釋出將在台灣打造首座資料中心的訊息，郭智輝所言的「三家國際大廠」扣除輝達與亞馬遜AWS之後，第三家業者應是超微，但尚未獲得超微證實。

由於AI資料中心相當耗電，加上淨零碳排以及RE100等要求，AI三巨頭來台設立超級運算中心勢必要積極採購綠電。供應鏈消息指出，目前輝達動作最積極，已向雲豹能源、泓德能源等綠電業者洽詢採購事宜。

業界人士分析，先不提亞馬遜AWS以及超微未來需要多少綠電，光是輝達所提出的綠電採購量就相當驚人，「即使目前全台所有綠電業者把電賣給輝達都不夠」，更不用提台灣台積電、日月光等本土科技巨頭也需要龐大綠電，隨著大廠瘋搶綠電，如何提高綠電供應成為一大課題與挑戰。

國內太陽能業者認為，台灣太陽能產業供應鏈相當完整，且相較於離岸風電、水力、氫能等再生能源，太陽能光電不僅布建速度快，而且建置成本也較低，自然是綠電來源的最佳來源。