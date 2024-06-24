綠電搶購潮帶旺太陽能廠 安集、聯合再生等出貨看俏

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
AI三巨頭輝達（NVIDIA）、亞馬遜AWS、超微擬在台設超級運算中心，引爆龐大用電需求與綠電採購商機，新政府也力挺太陽能發電。圖/聯合報系資料照片
AI三巨頭輝達（NVIDIA）、亞馬遜AWS、超微擬在台設超級運算中心，引爆龐大用電需求與綠電採購商機，新政府也力挺太陽能發電。圖/聯合報系資料照片

AI三巨頭輝達（NVIDIA）、亞馬遜AWS、超微擬在台設超級運算中心，引爆龐大用電需求與綠電採購商機，新政府也力挺太陽能發電，隨三巨頭用電量與綠電採購激增，將助攻本土太陽能電廠建置與太陽能模組出貨，元晶（6443）、茂迪（6244）、聯合再生（3576）、安集（6477）等太陽能廠跟著旺。

業界分析，太陽能光電是所有替代能源布建速度最快的發電方式，太陽能電廠更是台灣綠電重要來源，自然成為AI大咖在台首選。

AI巨頭來台大搶綠電 圖／經濟日報提供
AI巨頭來台大搶綠電 圖／經濟日報提供

經濟部長郭智輝日前公開表示，已親自接洽至少三家國際大廠來台投資AI研發中心或資料中心。業界認為，輝達執行長黃仁勳已證實將在台擴大投資，加上亞馬遜AWS也釋出將在台灣打造首座資料中心的訊息，郭智輝所言的「三家國際大廠」扣除輝達與亞馬遜AWS之後，第三家業者應是超微，但尚未獲得超微證實。

由於AI資料中心相當耗電，加上淨零碳排以及RE100等要求，AI三巨頭來台設立超級運算中心勢必要積極採購綠電。供應鏈消息指出，目前輝達動作最積極，已向雲豹能源、泓德能源等綠電業者洽詢採購事宜。

業界人士分析，先不提亞馬遜AWS以及超微未來需要多少綠電，光是輝達所提出的綠電採購量就相當驚人，「即使目前全台所有綠電業者把電賣給輝達都不夠」，更不用提台灣台積電、日月光等本土科技巨頭也需要龐大綠電，隨著大廠瘋搶綠電，如何提高綠電供應成為一大課題與挑戰。

國內太陽能業者認為，台灣太陽能產業供應鏈相當完整，且相較於離岸風電、水力、氫能等再生能源，太陽能光電不僅布建速度快，而且建置成本也較低，自然是綠電來源的最佳來源。

太陽能電廠 綠電 輝達

延伸閱讀

核三除役 廖偉翔：台中人無法接受中火補核能缺口

台積電德國廠效應 郭智輝：捷克具地利且向台商招手

反核或擁核？ 郭智輝：經濟部目前不會有多餘動作

核三如期除役將陷缺電危機？麥寮電廠傳續約 環團批無預警跳票

相關新聞

因應夏夜用電 台電擬妥方案

時序將進入夏季用電高峰，考量今年產業復甦及半導體業發展趨勢所增之用電，經濟部能源署預測今年尖峰負載為四一一九萬瓩、創新高...

綠電搶購潮帶旺太陽能廠 安集、聯合再生等出貨看俏

AI三巨頭輝達（NVIDIA）、亞馬遜AWS、超微擬在台設超級運算中心，引爆龐大用電需求與綠電採購商機，新政府也力挺太陽...

夏季供電台電三劇本備戰 確保夜尖峰備轉容量率達7%以上

夏季供電拉警報，台電三劇本備戰。台電表示，考量產業復甦及半導體發展所增用電，預估今年尖峰負載為4,119萬瓩、創歷史新高...

夏季用電暴增 智慧輸配徵召「救援投手」

夏季用電暴增，智慧輸配、多元調度是穩定供電兩大關鍵。台電表示，今年將持續運用AMI智慧電表用電資料，利用大數據技術篩選潛...

星期評論／黃仁勳的擔憂 戳破非核家園謊言？

輝達執行長黃仁勳日前返台稱要擴大投資，但也擔憂台灣面臨供電挑戰，黃前腳剛走，過去一周，台北內湖科學園區、西門町、信義區接...

印尼台商會長交接 王銘聰看好東南亞最大經濟體潛力

印尼台商會22日晚間舉行會長交接儀式，新任總會長王銘聰正式上任，他表示，未來會擴大台商總會的影響力並促進台商關係，並指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。