夏季用電暴增 智慧輸配徵召「救援投手」

經濟日報／ 記者江睿智朱曼寧／台北報導

夏季用電暴增，智慧輸配、多元調度是穩定供電兩大關鍵。台電表示，今年將持續運用AMI智慧電表用電資料，利用大數據技術篩選潛在目標客戶群，進行精準行銷，積極拓展開發新用戶參與需量反應措施，減緩電力系統尖峰負載供電壓力。

國內智慧電表主要廠商包括士電（1503）旗下玖鼎電力、大同（2371）、中興電（1513）等，業者指出，將持續配合台電智慧電表更新計畫，強化國內電網建置，協助政府穩定供電。

各界關注夜尖峰能否穩定供電？台電強調，除了透過智慧電表監控、精準輸配電外，因應夜尖峰必須採多元調度措施，包括啟動抽蓄發電機組、時間電價措施等，都擔任「救援投手」隨時應變。

至於多元調度，包括增加供給以及減少需求。增加供給方面，台電表示，今年還會有風機陸續加入供電行列；太陽光電量已愈加充足，今年水情亦不錯，抽蓄發電機組就可保留至夜尖峰靈活運用，白天抽水，晚上發電，扮演緊急供電急先鋒。最後還有需量競價，就是緊急向企業界調度電力。

若能同步抑低需求，也一樣能達到穩定供電，此亦為需量反應一環。台電自2023年對用電大戶實施新的時間電價，藉由調整離尖峰時間電價，讓夜尖峰可少用電100萬瓩；再加上去年11月推出「批次生產時間電價」，讓高壓廠商利用離峰時間排程生產，上述兩項措施最大實際抑低量為136萬瓩，成效相當不錯。

供電 台電 電價

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