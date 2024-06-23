穩供電！台電「這項發電機組」將擔任今夏緊急狀況備援投手

即將進入用電高峰，各界都關注夜尖峰能否穩供。台電強調，因應夜尖峰必須採多元調度措施，包括啟動抽蓄發電機組，以及抑低需求。台電已透過時間電價時間帶挪移，夜尖峰可以少用電100萬瓩。

儘管今年台電供電能力足以涵蓋尖峰負載，惟仍不免會有突發狀況，導致供電緊俏。台電指出，在日落後太陽光電退場進入夜尖峰，更是嚴峻挑戰，必須以多元調度來因應，只要當下能夠讓供需平衡，就沒有缺電危機。

台電多元調度，包括增加供給，以及減少需求。增加供給方面，台電表示，今年還會有風機陸續加入供電行列；太陽光電量已愈加充足，今年水情亦不錯，因此抽蓄發電機組就可以保留至夜尖峰靈活運用，白天抽水，晚上發電，扮演緊急供電急先鋒。最後還有需量競價，就是緊急向企業界調度電力。

若能同步抑低需求，也一樣能達到穩定供電的結果，此亦為需量反應之一環。台電自2023年對用電大戶實施新的時間電價，藉由調整離尖峰時間電價，讓夜尖峰可以少用電100萬瓩；再加上去年11月推出「批次生產時間電價」，讓高壓廠商利用離峰時間排程生產，上述兩項措施最大實際抑低量為136萬瓩，成效相當不錯。

台電表示，今年將持續運用 AMI 用電資料，利用大數據技術篩選出潛在目標客戶群，進行精準行銷，積極拓展開發新用戶參與需量反應措施，以減緩電力系統尖峰負載供電壓力。

商品推薦