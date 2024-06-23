熱爆了！今夏「這時候」尖峰負載將創新高 台電力拚備轉容量率保7%

炎炎夏季將到，穩定今夏供電是賴政府首要之急。台電預估，2024年考量產業復甦及半導體業發展趨勢所增之用電，經濟部能源署動態檢討後，最新預測今年尖峰負載為4,119萬瓩，創歷史新高，預計發生於7月下旬；其中，夜尖峰負載為3,746萬瓩，台電將全力調度，確保夏季夜尖峰備轉容量率撐在7%以上。

賴政府能源政策是否調整還在未定之天，核三廠1號機將於7月除役，台電已備妥多個因應方案，包括：麥寮電廠1號機延役、抽蓄水力擔任救援投手、以及緊急向民間企業調度電力的需量反應，以因應突發狀況，力求穩定供電。

台電發言人蔡志孟表示，因應今夏負載創新高，將全力調度，包括再生能源供應增加，並透過水力、燃氣等快速反應機組靈活搭配，同時結合新時間電價、需量反應等需求面管理措施，增加供電穩定性，以因應夜間電力需求。

台電解釋，白天因有大量太陽光電，日尖峰供電較不是問題，夏季日尖峰的備轉容量率大致可維持10%，惟太陽光電退場後的夜尖峰，需要靈活調度，預估備轉容量率約7%，不至於落入6％警戒線。

台電預估，2024年尖峰負載創歷史新高，相較於2023年的瞬時尖峰負載3,961萬瓩，將成長158萬瓩，成長4%。

台電表示，2024年除役電廠包括：興達1、2號機共100萬瓩，已於去年底除役；核三1號機7月停機約95.1萬瓩，以及民間的麥寮電廠2號機60萬瓩因合約到期，今年共短少255.1萬瓩。

至於2024年新設機組如豐德3號機110萬瓩、大潭9號112萬瓩及大潭7號機91.3萬瓩、興達新1機130萬瓩，預計今年六月起陸續完工上線運轉，共可增加443.3萬瓩。2024年實際供電能力淨增加188.2萬瓩。

值得注意的是，原訂今年6月合約到期的麥寮電廠1號機60萬瓩，台電近期以完成履約為由同意可延役至2025年底，此舉使得今年台電供電能力距尖峰負載尚有30萬瓩缺口，立刻轉為有餘裕30萬瓩。由此凸顯麥寮1號機延役之重要。

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