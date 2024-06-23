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印尼台商會長交接 王銘聰看好東南亞最大經濟體潛力

中央社／ 雅加達23日專電
印尼台商會22日晚間舉行會長交接儀式，在駐印尼代表陳忠（中）出席交接儀式，見證第29屆總會長王昇彬（左1）將總會長的職位交給第30屆總會長王銘聰（右1）。圖／中央社
印尼台商會22日晚間舉行會長交接儀式，在駐印尼代表陳忠（中）出席交接儀式，見證第29屆總會長王昇彬（左1）將總會長的職位交給第30屆總會長王銘聰（右1）。圖／中央社

印尼台商會22日晚間舉行會長交接儀式，新任總會長王銘聰正式上任，他表示，未來會擴大台商總會的影響力並促進台商關係，並指出，印尼政局穩定，未來經濟將穩步前進，且印尼發展潛力大，是值得投資的國家。

印尼台灣工商聯誼總會22日晚間在雅加達舉行29週年慶暨29、30屆交接典禮，駐印尼代表陳忠、亞洲台灣商會聯合總會總會長許玉林，及來自越南、菲律賓、日本等國的台商也出席活動。

僑務委員會委員長徐佳青錄製影片勉勵並獻上祝福，她表示，感謝總會長王昇彬和全體會員積極團結合作，不僅提升台商交流，也展現台商實力，在促進文化、醫療和觀光等面向都發揮了重要功能。

她說：「過去一年，王昇彬致力於各項的會晤及扶持青商的活動，且完成印尼社團的法人登記，這是一項創舉，也積極走訪各分會，與各地的台商幹部交流，特別感謝王昇彬總會長和團隊的辛苦與付出。」

駐印尼代表陳忠也代表僑委會頒發感謝狀及賀狀 ，他致詞時表示，近年台灣在世界的能見度增加，各地支撐的力量愈來愈重要，並向台商表示感謝。

陳忠指出，他相信未來在總會長王銘聰的領導下，「無論是擴大商機交流，或者促進台商關係，都會愈來愈強勁」，並強調，代表處會盡力與台商繼續進行各項合作。

在逾250名台商的見證下，第29屆總會長王昇彬在舞台上將總會長的職位交給第30屆總會長王銘聰。王銘聰表示，將持續擴大台商總會的影響力，同時也會促進台商間的關係。

針對印尼未來的經濟走向，王銘聰告訴中央社，印尼仍屬開發中國家，他認為，隨著印尼放寬出口限制，全世界到印尼的採購量將會增加，並鼓勵台商到印尼投資。

王銘聰指出，綠能產業是台商可以觀察的投資重點，因印尼政府大力支持，同時也是全球趨勢。他舉例，印尼許多代工紡織廠近年應歐盟要求，會購買木質顆粒燃料取代燃煤發電，降低碳排放，因此與綠能相關的產業發展前景很好。

另外，昨天也舉行了印尼青商會會長的交接儀式，由第6屆會長傅楚楚交接給新任總會長賴仲威。

賴仲威從年輕人的角度提出對印尼經濟情勢的看法，他指出，印尼有龐大的人口紅利，隨著東南亞其他國家市場趨近飽和，印尼仍有很大的發展空間。

賴仲威告訴中央社：「以前台商在印尼大多以傳產居多，但現在也有許多台灣年輕人投入科技和創新領域。」因此，他建議台灣年輕人，若願意出國闖蕩，可以選擇印尼，特別是印尼電子支付發達，電商市場仍有很大的發展潛力。

印尼 台商

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