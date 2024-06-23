台塑化汽柴油24日起各降0.1元 95+無鉛汽油30.6元
台塑石化公司今天表示，雖然國際油價續漲，但考量新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力等因素後，決定自24日凌晨1時起調降汽、柴油批售價格每公升新台幣0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。
台塑油價調整後，加盟加油站參考零售價為92無鉛汽油每公升29.1元、95+無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.4元。
台塑石化說明，受到俄羅斯南部油庫遭烏克蘭無人機襲擊，引發市場對原油供應中斷的擔憂，以及美國上週原油庫存減少等因素影響，促使國際油價續漲。
考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定自24日凌晨1時開始，調降汽油批售價格每公升0.1元、柴油批售價格每公升0.1元，市場零售價格由加油站自行決定。
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