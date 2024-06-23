中油：24日起汽柴油各降1角 95無鉛每公升30.6元
中油今天宣布，明天凌晨零時起汽、柴油價格各調降新台幣0.1元；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升價格調整為30.6元。因雙重平穩機制啟動，中油在汽、柴油各吸收3元及4.5元。
調整後零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.6元。
中油表示，因油品需求逐漸復甦，且石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）強調未來增產將審視市場供需等因素影響，帶動國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲3.05美元，新台幣兌美元匯率貶值0.002元，計算漲幅為3%。
按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.9元及4.4元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收2.8元及4.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。
中油指出，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.0元及4.5元，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.1元。
中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的3.0元及4.5元均由台灣中油吸收，113年累計至5月底止，共吸收約129.43億元。
▪ 北市店面爆搶租潮、買賣卻寫新低 專家揭怪象原因
▪ 已下10萬斡旋金！他被房仲要求再給40萬秒拒絕 眾人反讚仲介用心
▪ 貸款族哭哭！這些數據顯示 國內長期的超低利率環境回不去了
▪ 裝潢地板鋪磁磚好清潔 大票人更推1材質：很舒服
▪ 他好奇舊市區、重劃區誰是不敗鐵律？ 大票人這樣選：該有都有多讚
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言