中油：24日起汽柴油各降1角 95無鉛每公升30.6元

中油今天宣布，明天凌晨零時起汽、柴油價格各調降新台幣0.1元；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升價格調整為30.6元。因雙重平穩機制啟動，中油在汽、柴油各吸收3元及4.5元。

調整後零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.6元。

中油表示，因油品需求逐漸復甦，且石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）強調未來增產將審視市場供需等因素影響，帶動國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲3.05美元，新台幣兌美元匯率貶值0.002元，計算漲幅為3%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.9元及4.4元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收2.8元及4.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。

中油指出，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.0元及4.5元，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.1元。

中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的3.0元及4.5元均由台灣中油吸收，113年累計至5月底止，共吸收約129.43億元。

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