快訊

起床2小時內別喝咖啡有助提振午後精神？看專家怎麼說

捷運亂象再+1！男女「翹腳連線」擋通道 路人看傻：只讓一點點點…

不是所有食物都適合 食譜網站分享4種食材千萬別用鑄鐵鍋烹煮

天力大膽宣言「賠得起」 力拚成風場葉片運維新霸主

中央社／ 中央社
談起從離岸風場葉片製造商，轉型全心投入維運廠商，天力董事長吳坤達接受中央社專訪透露，「我們這個行業有個重點，要賠得起！」（天力離岸風電提供）中央社
談起從離岸風場葉片製造商，轉型全心投入維運廠商，天力董事長吳坤達接受中央社專訪透露，「我們這個行業有個重點，要賠得起！」（天力離岸風電提供）中央社

座落在台中港西碼頭旁，一支離岸風力葉片長達85公尺，比巨無霸客機A380還寬，台灣唯一葉片製造商天力離岸風電，過去創下2年生產百支葉片，打破丹麥葉片製造商Vestas紀錄，寫下全球最短生產時間成績。

不過，今年初天力宣布，將從葉片製造轉型，未來全心投入維修領域，董事長吳坤達接受中央社專訪，首度透露想法，「我們這個行業有個重點，要賠得起！」

天力是全亞洲、中國以外唯一一家葉片製造商，專做丹麥風機系統商Vestas型號V174-9.5MW葉片，生產效率打破Vestas全球紀錄，截至目前生產217支葉片；但隨著Vestas基於資源配置考量退出區塊開發3-2期，天力在完成中能、台電二期風場訂單後，葉片製造業務會暫時劃下休止符。

但天力沒閒著，年初宣布和另一家風機巨擘西門子歌美颯（SGRE）合作，正式切入葉片維修市場。

吳坤達直言，SGRE確實是看準天力技師足夠、在台規模大、資源多且又經過Vestas認證，才放心合作。

事實上，SGRE的想法足以反映開發商未來對於葉片運維思維。

吳坤達表示，現階段因完工風場有限，系統商可以分包個別廠商一組（3到4人）一週維修一支風機，但預期保固期過後，維修需求量增加，而量一大就很難一支支管理，所以風場也應找較具規模且重視自身品質的公司，「門當戶對的概念就出來了，他們（系統商）也不用擔心這麼多」。

「我們這行業還有一個很大重點，一定要找一家賠得起的公司」，萬一臨時出問題，船恐怕還要再出動一次，全都是開銷。

目前天力共600多名員工，其中約百餘名具備葉片打磨專業；吳坤達表示，這些技師仍須取得國際風能組織（GWO）安全、技術認證等，一人受訓與認證費約新台幣30、40萬元，待取得認證後，就可以開始派駐海上風場葉片運維工作。

賠得起、資源多，讓天力墊高進入海上葉片維修市場的門檻，競爭者難以爭取這塊藍海商機，一家陸域風機商甚至告訴吳坤達，「你只要能做，訂單不用擔心，可以讓你修3年。」

不過台灣海域基於海氣象限制，一年氣候窗只有半年，吳坤達說，「那剩下的半年呢？」員工不可能只給半年薪水，所以成本是雙倍計算，而維修技師年薪都是百萬起跳，如有辦法再找其他工作給他們做「就是賺到」，全球布局成解方。

突破台灣氣候窗限制 跨足國際一年四季都可維修

天力在今年3月宣布與丹麥太古再生能源（SwireRenewable Energy A/S）成立合資企業，聯手搶進亞太風機運市場大餅。

吳坤達說明，太古在泰國已有飛機維修中心，最近剛收購專精於修復葉片的Altitec公司，如今希望進一步成立亞太風場維修中心；而天力「有單有人」，雙方可達到互補，再加上太古在南非有生意，台灣技師冬天工作也有著落。同時，天力瞄準亞太地區陸域風場，在冬天前往越南做風機維修。

他不諱言，現在因風機維修量能短缺，價格、利潤相對較高，但是當市場愈來愈成熟，價格一定會下修，廠商不可能只做國內風場運維工作，一定要前進海外接單，才能維持競爭力。

天力建「運維平台」人力派遣 維修備料一條龍服務

吳坤達透露，天力明年將建置「運維平台」，目前已花近千萬培訓第一批共12名種子技師，目標是整合國內運維廠商、甚至接案個人技師，做到類似「人力派遣」功能。若小廠自行接單存在帳款壓力，「與其這樣不如加盟我，我負責接單，再把工作分配給你」。

同時，也看好維修零件備品集中化商機，吳坤達說，維修零件包含玻纖、樹脂等材料及電池等，都有保存期間與條件，若規模不大恐缺乏效益，「那乾脆我幫你備倉，用多少算多少，把大家綁在一起，萬一有一家沒料時還可以互相支援」。

以2035年離岸風電裝置容量達20GW來看，天力手握至少18%訂單，後續待開發商與系統商之間的保固期結束，天力便有機會成為Tier1運維商，直接和開發商議價。他強調，「我只賺合理利潤，例如從中抽取5到15%費用，我要的只是給所有人一個機會」，讓合作技師得以不被剝削，也確保開發商拿到合理價格。

不過目前現階段台灣本土技師不足、多數由國外支援，讓吳坤達急欲擴大本土技師團隊，他認為「今天一個年輕小伙子要自己投資自己，花40萬還不見得有工作」。

為平衡人力供需，天力與太鼓計畫在西部海線城市興建一座「不收費的訓練中心」，培訓新鮮人，並保證2年工作機會，工作過程中慢慢扣抵受訓費用。

他向年輕人喊話，只要是科大畢業、具備一定英文能力，「來我這邊一年百萬跑不掉」。

坤達 離岸風電

延伸閱讀

歐國盃／倡男女同工同酬 丹麥男足自願不加薪

獨／CIP千億大型離岸風電聯貸登場 中信銀擔任財顧

歐國盃／走出上屆心臟驟停陰霾 丹麥球星進球建功

海龍離岸風電增拋石工法環差案過關 須加強監測

相關新聞

核三將除役 周邊4鄉鎮挺延役

陪伴屏東縣恆春半島四鄉鎮居民近四十年的核三廠，一、二號機將在七月及明年五月相繼停機除役，電廠周邊的四名鄉鎮長，不分政黨均...

大陸安卓AI戰蘋果AI 哪些台廠能靠「混合AI」續發光？

蘋果智慧（Apple Intelligence）的推出，不僅打造果粉最愛的生態系串連、軟硬整合突破，也對大陸安卓（Android）AI系統形成強大的競爭壓力，但當AI發展將從雲端走向終端、蘋果率先宣揚「混合AI」運算，「讓AI PC與AI手機都成為生成式AI普及的關鍵應用，」工研院產科國際所范哲豪經理指出，不同陣營的對壘和較勁加速供應鏈需求增溫，台廠要把握機會布局相關技術與產品。

天力大膽宣言「賠得起」 力拚成風場葉片運維新霸主

風電危機與轉機

連錦漳：國產化政策讓風場成本漲太多是不公平說法

風電危機與轉機

離岸風電「轉大人」路崎嶇 拆解產業秘辛迎曙光

風電危機與轉機

打詐專法拚三讀 業者支持身分驗證盼給緩衝期

俗稱「打詐專法」的詐欺犯罪危害防制條例草案力拚本會期三讀，業界普遍支持針對廣告素材進行適當管理、驗證廣告主身分，不過也擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。