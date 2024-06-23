天力大膽宣言「賠得起」 力拚成風場葉片運維新霸主

座落在台中港西碼頭旁，一支離岸風力葉片長達85公尺，比巨無霸客機A380還寬，台灣唯一葉片製造商天力離岸風電，過去創下2年生產百支葉片，打破丹麥葉片製造商Vestas紀錄，寫下全球最短生產時間成績。

不過，今年初天力宣布，將從葉片製造轉型，未來全心投入維修領域，董事長吳坤達接受中央社專訪，首度透露想法，「我們這個行業有個重點，要賠得起！」

天力是全亞洲、中國以外唯一一家葉片製造商，專做丹麥風機系統商Vestas型號V174-9.5MW葉片，生產效率打破Vestas全球紀錄，截至目前生產217支葉片；但隨著Vestas基於資源配置考量退出區塊開發3-2期，天力在完成中能、台電二期風場訂單後，葉片製造業務會暫時劃下休止符。

但天力沒閒著，年初宣布和另一家風機巨擘西門子歌美颯（SGRE）合作，正式切入葉片維修市場。

吳坤達直言，SGRE確實是看準天力技師足夠、在台規模大、資源多且又經過Vestas認證，才放心合作。

事實上，SGRE的想法足以反映開發商未來對於葉片運維思維。

吳坤達表示，現階段因完工風場有限，系統商可以分包個別廠商一組（3到4人）一週維修一支風機，但預期保固期過後，維修需求量增加，而量一大就很難一支支管理，所以風場也應找較具規模且重視自身品質的公司，「門當戶對的概念就出來了，他們（系統商）也不用擔心這麼多」。

「我們這行業還有一個很大重點，一定要找一家賠得起的公司」，萬一臨時出問題，船恐怕還要再出動一次，全都是開銷。

目前天力共600多名員工，其中約百餘名具備葉片打磨專業；吳坤達表示，這些技師仍須取得國際風能組織（GWO）安全、技術認證等，一人受訓與認證費約新台幣30、40萬元，待取得認證後，就可以開始派駐海上風場葉片運維工作。

賠得起、資源多，讓天力墊高進入海上葉片維修市場的門檻，競爭者難以爭取這塊藍海商機，一家陸域風機商甚至告訴吳坤達，「你只要能做，訂單不用擔心，可以讓你修3年。」

不過台灣海域基於海氣象限制，一年氣候窗只有半年，吳坤達說，「那剩下的半年呢？」員工不可能只給半年薪水，所以成本是雙倍計算，而維修技師年薪都是百萬起跳，如有辦法再找其他工作給他們做「就是賺到」，全球布局成解方。

突破台灣氣候窗限制 跨足國際一年四季都可維修

天力在今年3月宣布與丹麥太古再生能源（SwireRenewable Energy A/S）成立合資企業，聯手搶進亞太風機運市場大餅。

吳坤達說明，太古在泰國已有飛機維修中心，最近剛收購專精於修復葉片的Altitec公司，如今希望進一步成立亞太風場維修中心；而天力「有單有人」，雙方可達到互補，再加上太古在南非有生意，台灣技師冬天工作也有著落。同時，天力瞄準亞太地區陸域風場，在冬天前往越南做風機維修。

他不諱言，現在因風機維修量能短缺，價格、利潤相對較高，但是當市場愈來愈成熟，價格一定會下修，廠商不可能只做國內風場運維工作，一定要前進海外接單，才能維持競爭力。

天力建「運維平台」人力派遣 維修備料一條龍服務

吳坤達透露，天力明年將建置「運維平台」，目前已花近千萬培訓第一批共12名種子技師，目標是整合國內運維廠商、甚至接案個人技師，做到類似「人力派遣」功能。若小廠自行接單存在帳款壓力，「與其這樣不如加盟我，我負責接單，再把工作分配給你」。

同時，也看好維修零件備品集中化商機，吳坤達說，維修零件包含玻纖、樹脂等材料及電池等，都有保存期間與條件，若規模不大恐缺乏效益，「那乾脆我幫你備倉，用多少算多少，把大家綁在一起，萬一有一家沒料時還可以互相支援」。

以2035年離岸風電裝置容量達20GW來看，天力手握至少18%訂單，後續待開發商與系統商之間的保固期結束，天力便有機會成為Tier1運維商，直接和開發商議價。他強調，「我只賺合理利潤，例如從中抽取5到15%費用，我要的只是給所有人一個機會」，讓合作技師得以不被剝削，也確保開發商拿到合理價格。

不過目前現階段台灣本土技師不足、多數由國外支援，讓吳坤達急欲擴大本土技師團隊，他認為「今天一個年輕小伙子要自己投資自己，花40萬還不見得有工作」。

為平衡人力供需，天力與太鼓計畫在西部海線城市興建一座「不收費的訓練中心」，培訓新鮮人，並保證2年工作機會，工作過程中慢慢扣抵受訓費用。

他向年輕人喊話，只要是科大畢業、具備一定英文能力，「來我這邊一年百萬跑不掉」。

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