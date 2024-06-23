離岸風電「轉大人」路崎嶇 拆解產業秘辛迎曙光

台灣西岸沿海一座座風機轉動著葉片，為產業注入綠電提升低碳競爭力，政府推動離岸風電邁入第12個年頭，今年底有望迎來逾300座風機，持續壯大規模，成為淨零轉型基礎。

不過自離岸風電進入區塊開發戰國時代，政府保證收購機制躉購費率正式退場，0元搶標風場成常態，伴隨國際通膨效應發威，離岸風電遭遇史上最大麻煩，綠電買賣雙方企業購售電合約（CPPA）談判陷入膠著，賣方成本高漲，買方仍嫌貴，風場生產的綠電陷入「有行無市」困境。

成本高漲離岸風電首當其衝 市場綠電採購按兵不動

經濟部能源署組長陳崇憲分析，一方面俄烏戰爭引發全球通膨，又在缺料、缺船情況下，現在風電成本的確較高，二方面購電企業處於觀望、擔心買在高點，導致「大家都有點不希望在此時做決策」。

業內人士說，國際開發商對投報率要求「最少雙位數」，對開發商來說，CPPA每度電低於新台幣5元的價格，根本不具商業可行性，再加上台灣因地緣政治等因素，風險係數更高，開發商的心態是「你要我承擔額外風險與不確定性，就必須能轉化成額外收益」。

沃旭能源台灣董事長汪欣潔點出另一原因，她指出，產業關聯政策必須考慮技術、財務可行性，以達成三角平衡，「若某地方壓太重，另外一個地方就會跳起來」。

換言之，通膨效應、外資開發商自家投報率既定原則，加上台灣風場必須承擔國產化政策要求，種種因素推升CPPA價格。

談風險控管 政府業者均認同「以時間換取空間」

事實上，政府體諒開發商當前考驗，經濟部先前決議3-1期併網時程通案延1年，即是希望「用時間換取空間」，緩解業者成本壓力。

至於經濟部賦予開發商須有「產業關聯效益」，目的是藉由外商在台投資，進一步培育本土風電供應鏈成形，意即業者口中的國產化政策。

檢視國產化政策推動6年，離岸風電相關製造業累計新增建廠投資逾新台幣700億、產值超過900億元，簽訂合約破千億，台北港、興達港、台中港逐漸形成離岸風電產業在地化聚落。

不過，目前每一國產化項目廠商數有限，此外，隨著風機供應商Vestas退出區塊開發3-2期市場，國內將只剩西門子歌美颯（SGRE）一家風機系統商，「一家獨大是不是就可以獅子大開口？」業者一語點出寡占隱憂。

國產化寡占危機？ 經部緊盯供應鏈合理報價

為防止供應鏈無限抬價，經濟部也滾動檢討開發商在開發風場過程中可能面臨的「不可抗力」因素，近期正式拍板，將「價格」納入不可抗力態樣。

意即，當船舶和製造成本偏離國際行情「一定比例」，開發商可主張不可歸責事由，向主管機關申請風場展延完工；產發署也會「監督」台廠，若廠商只是「說大話」，其實並不具備產能，就會開放進口。

「政府推國產化，是『我支持你』，但你開的價要合理，例如利潤15、20%就好，不要這攤要賺40%」，25日將正式接任經濟部次長的產發署長連錦漳說道。

但也有台廠喊冤，「國產化不是大家都吃得肥滋滋」，若為Tier1 供應商，且幾乎壟斷市場，當然有議價優勢，但Tier 2廠商並非如此，「不能一竿子打翻一條船」。

國立台灣大學工程科學及海洋工程學系教授江茂雄直言，台灣坐擁全球數一數二優良風場，無論國產化與否，都得開發風場，相較於火力、核電為分散式發電，需求不足以支撐技術發展，離岸風電則提供國內產業新契機，但必須是「有利潤的國產化」，最後留下來的，應該是高附加價值的項目。

哥本哈根基礎建設基金（CIP）區域總裁許乃文認為，從彰芳西島風場如期完工，證明國產化具可行性；但她也呼籲，要延續國產化量能，政府應善用租稅優惠等政策工具補貼台廠，讓業者有機會走出去。

也有業者私下透露，台灣港口相關費用高昂，「全世界我們貴得出名」，肯定影響外商落地台灣的決心，「不用到完全免費，但價格也不用這麼硬」，無奈至今經濟部、交通部跨部會協調未果。

開發商融資不易 籲公股行庫投入挺台灣風場

一座離岸風場開發，動輒斥資千億元規模，若沒有銀行支持，風場很難順利設置完成。

開發商手中的CPPA成為銀行評估授信關鍵，但國內僅台積電、中油、中鋼符合國際信評，「銀行很現實」，經濟部官員不諱言，CPPA買家身份決定貸款成數和利率，貸款成數越低，開發商就要掏出越多自有資金，也難怪開發商在融資上步步為營。

為協助開發商爭取更多體質良好買家，經濟部端出CPPA綠電信保機制，由政府出面加強擔保，取得融資銀行信心。

目前國際銀行是台灣離岸風電專案融資主力，並以歐系銀行為大宗，風電業者認為，國內銀行更應該「自己的主場、自己挺」。

回顧去年天豐新能源（Skyborn Renewables）允能風場深陷財務泥沼，最終靠著三度財務重整化解危機，堪稱是「教科書等級」危機總動員案例。

業者直言，當時允能出事，「銀行把一堆人做掉」，雨天收傘，但如果風險真這麼高，外資銀行還敢投入嗎。

經濟部官員表示，公股銀行之前完全不想參與風電融資，經過跨部會溝通後，現在的態度稍微轉變成，「只要不是主辦行就好」，經濟部、財政部將持續與公股行庫溝通。

漲電價拉近灰綠電距離 風場融資露曙光

儘管大環境困難重重，不過台電今年4月調漲電價，產業用戶漲幅達雙位數，台亞風能董事長吳坤達形容「潘朵拉的盒子打開了」，過去灰電價格「被壓著」，現在調漲後，灰電、綠電價格距離拉近，將有利於CPPA價格談判。

吳坤達預期，「長期來看，電價一定還會往上漲，因為台電還是虧錢」，加上國內企業背負RE30壓力，若無取得足夠綠電恐掉單，「所以現在大家是在ㄍㄧㄥ」，但可以感覺到，價格僵局已慢慢鬆動。

江茂雄指出，3-1期風場CPPA簽不下去，是現在最關鍵的問題，原物料上漲態勢究竟會持續多久「大家也在看」，如同先前雞蛋價格屢屢站上歷史新高，現在一路狂跌，一切就交由市場機制決定。

「現在是過渡期」，他不諱言，德國離岸風電躉購模式走了7年，才建立相關供應鏈，反觀台灣躉購制度僅實施4年，且無論水下基礎、海事工程等，都是從零開始，的確需要時間建立學習曲線。

「你在台灣有沒有聽過風場開發失敗？沒有，只是延期，但還是繼續在做，只是慢一點而已」，吳坤達表示，離岸風電產業分工細膩，從設計、環評都有專業公司負責，但畢竟存在海流、土壤等環境不確定性，以及人為的交期延宕可能等，「所以是難在風險與成本控管」。

如今，日韓政府紛紛喊出2030年至少10GW目標，江茂雄表示，可以想見，2026年以後全球搶料搶船問題只會更加嚴峻，「我們現在等於是比他們更早把能力建立起來」，至少在全球進入下一波需求高峰之際，確保一部分產能無虞，持續站穩亞太離岸風電領先地位。

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