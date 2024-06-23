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新聞眼／麥電續命補核三缺口？空品陪葬

聯合報／ 本報記者鄭朝陽

核三廠已跨出除役的第一步，即便總統府「國家氣候變遷對策委員會」副召集人童子賢不斷強調電力即國力、電力要脫碳，主張核二、核三延役，恐挽回不了局面。更諷刺的是，政府打算讓麥寮的燃煤電廠續命，以補核三除役的電力缺口，如果成真，不僅雲林人的脫炭夢碎，彰化、南投的空氣品質也要跟著陪葬。

童子賢被賴總統延攬到國家氣候變遷對策委員會，將討論核三延役、第四天然氣接收站改建等議題，童是否勇於諫言也受關注。回顧他近來對電力的觀點，例如台灣僅百分之十六是低碳排能源，比率太低；因為台灣每度電排碳逾五百克，是歐盟的五倍，連商品出口的競爭力都有問題，遑論要達淨零目標。

童子賢之所以主張核電廠延役，除了核能是乾淨的能源，有助電力脫碳，他更深知電力即國力的道理，特別是未來電動車、AI、晶片製造三大領域的用電都會增加，其中AI用電的增幅更是台電沒估到的部分，而這三大電力用途都對台灣很有幫助，若沒有穩定的電力供應，不但產業競爭力會大打折扣，也造不了一座又一座的護國神山。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西日前才公開說，若無核能，幾乎無法實現二○五○年全球脫碳目標。這也是去年COP28氣候峰會達成的共識。

所以依照童子賢的算法，如果設定綠能與核電各約三成，就不需要為了太陽能發電，摧毀森林和農田生態。

在高掛意識形態的政黨前，忠言肯定逆耳，但政治人物要以蒼生為念，就算要為台灣電力做一場豪賭，也不能拿全民的健康當賭注。

這次雲林的麥寮燃煤電廠若要與台電續約供電，直接受害的是雲林。根據環境部統計，去年雲林的PM二點五年平均濃度全台最高，如果燃煤電廠跟著火力全開，雲林、彰化、南投都受影響，要這些民眾用肺發電，情何以堪？

彰化 核能 雲林

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