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周春米：嚴肅面對電是否足夠
核三廠一號機率先在今年七月停機進入除役，宣告核三延役機率降低中；國民黨不分區立委蘇清泉說，恆春半島四鄉鎮民代、鄉鎮長都希望核三延役，核能是最好基載電力卻要放棄，除了執政黨的意識形態，恐還牽涉龐大利益；民進黨立委徐富癸說，核電廠的延役涉及國家能源政策，不是簡單的是非題。
蘇清泉說，再生能源占比在蔡英文八年任期，只從百分之五增加到百分之九點五，卻把國家搞得亂七八糟，光電板破壞國土情況更加嚴重，現在要廢核，還拉燃煤電廠救援電力不足，燃煤產生大量PM二點五和二氧化碳，提高肺腺癌等疾病風險，也跟總統賴清德要推的健康台灣、淨零永續完全背道而馳，付出的代價會很慘烈。
民進黨立委徐富癸說，核電廠延役涉及國家能源政策，更要考慮地方居民意見，延役不是簡單的是非題。而且面對核廢料，必須由專業機關說明，地方居民和政府共同討論、審議。
屏東縣長周春米說，核三廠除役依中央規畫進行，縣府設置監督核能安全委員會，針對除役事項、環境評估與輻射汙染等縝密評估，確保對環境及人體影響降至最低。
周春米說，核三除役照原能會一一○年七月的審查計畫走。非核家園是大家長期堅持爭取，民生、產業都需要電，也要嚴肅面對電是否足夠。
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