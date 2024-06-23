聽新聞
test
0:00 / 0:00

核三廠25年除役期 廠區轉型光電場

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

屏東核三廠是台灣最後一座營運中的核電廠，若不延役，二部機組將在二○二五年全部停機後除役，一號機已從十八日起，以每天降約百分之一發電量逐步功率遞減運轉；廠方說，二號機明年五月停機後，全廠進入廿五年除役期，包括移出燃料棒、除汙、恢復廠址和土地復原等，廠區也將同步設置五十五公頃的太陽能光電場。

核三廠表示，一號機執行功率遞減運轉至七月廿七日下午三時，將降至百分之六十四，依正常速率降載停機，當晚十時發電機解除併聯，深夜十二時置入控制棒，遞減運轉合計卅九點五天，營運四十年來，總發電量二千七百八十億度；以台北市二○二二年用電一五四點六億度計算，約是十八年用電量。

廠方說，除役過程以四階段進行，分別是八年除役過渡期，包括除役停機、興建室內乾貯設施等，十二年拆廠期要拆除反應爐及汽機組件等，另花三年偵測廠址狀態，用二年拆除剩餘建物及復原廠址。

廠方說，除役後廠區的「室內乾貯設施」及「二號低放射性廢棄物貯存庫」將列為保護區，區外土地則朝其他用途規畫，全廠除役涉及高低階核廢料移置、貯存，恐有輻射汙染物質外洩疑慮，除汙過程也會產生放射性廢液，目前進入二階環評階段；一號機停機的後續工作仍多，且二號機持續運轉，現有五百多名員工的變動不大。

廠方表示，乾貯場是除役必要設施已申請建照中，另低階核廢料已有一萬桶，在核廢最終處置場未確定前，都只能暫存廠內。

核三廠占地三五四公頃，為特定目的事業用地，台電再生能源處將在廠區興設四區、合計五十五公頃的光電場，裝設光電模組十一萬一千多片，年發電五千八百萬度，可供一點五萬戶家庭用電，預定明年二月起併聯發電，二○二六年三月完成四區併聯。

廢棄物 核三廠 核廢料

延伸閱讀

國造潛艦原型艦「海鯤號」帆罩重整中 外界期待光電桅桿到貨安裝

桃煉廠談遷建逾20年汙染再添民眾憂心 中油稱評估中須先建後遷

光電弊案到超思蛋 藍列國會改革優先調查項目

長春光博會簽約 投資206億

相關新聞

核三將除役 周邊4鄉鎮挺延役

陪伴屏東縣恆春半島四鄉鎮居民近四十年的核三廠，一、二號機將在七月及明年五月相繼停機除役，電廠周邊的四名鄉鎮長，不分政黨均...

恆春落地生根 催生核三女婿

核三廠即將功成身退，將大半生獻給核三廠的資深員工，不僅驕傲和核三一起為台灣拚經濟，近半世紀來也默默帶動恆春鎮的經濟發展，...

核三廠25年除役期 廠區轉型光電場

屏東核三廠是台灣最後一座營運中的核電廠，若不延役，二部機組將在二○二五年全部停機後除役，一號機已從十八日起，以每天降約百...

周春米：嚴肅面對電是否足夠

核三廠一號機率先在今年七月停機進入除役，宣告核三延役機率降低中；國民黨不分區立委蘇清泉說，恆春半島四鄉鎮民代、鄉鎮長都希...

新聞眼／麥電續命補核三缺口？空品陪葬

核三廠已跨出除役的第一步，即便總統府「國家氣候變遷對策委員會」副召集人童子賢不斷強調電力即國力、電力要脫碳，主張核二、核...

勞動部試辦彈性育嬰假 89家公私單位參與

勞動部試辦彈性育嬰假，根據統計，共89家公私單位提出申請，其中多數讓勞工以5天或7天為單位申請育嬰假，但也有單位用單日計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。