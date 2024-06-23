核三廠25年除役期 廠區轉型光電場

屏東核三廠是台灣最後一座營運中的核電廠，若不延役，二部機組將在二○二五年全部停機後除役，一號機已從十八日起，以每天降約百分之一發電量逐步功率遞減運轉；廠方說，二號機明年五月停機後，全廠進入廿五年除役期，包括移出燃料棒、除汙、恢復廠址和土地復原等，廠區也將同步設置五十五公頃的太陽能光電場。

核三廠表示，一號機執行功率遞減運轉至七月廿七日下午三時，將降至百分之六十四，依正常速率降載停機，當晚十時發電機解除併聯，深夜十二時置入控制棒，遞減運轉合計卅九點五天，營運四十年來，總發電量二千七百八十億度；以台北市二○二二年用電一五四點六億度計算，約是十八年用電量。

廠方說，除役過程以四階段進行，分別是八年除役過渡期，包括除役停機、興建室內乾貯設施等，十二年拆廠期要拆除反應爐及汽機組件等，另花三年偵測廠址狀態，用二年拆除剩餘建物及復原廠址。

廠方說，除役後廠區的「室內乾貯設施」及「二號低放射性廢棄物貯存庫」將列為保護區，區外土地則朝其他用途規畫，全廠除役涉及高低階核廢料移置、貯存，恐有輻射汙染物質外洩疑慮，除汙過程也會產生放射性廢液，目前進入二階環評階段；一號機停機的後續工作仍多，且二號機持續運轉，現有五百多名員工的變動不大。

廠方表示，乾貯場是除役必要設施已申請建照中，另低階核廢料已有一萬桶，在核廢最終處置場未確定前，都只能暫存廠內。

核三廠占地三五四公頃，為特定目的事業用地，台電再生能源處將在廠區興設四區、合計五十五公頃的光電場，裝設光電模組十一萬一千多片，年發電五千八百萬度，可供一點五萬戶家庭用電，預定明年二月起併聯發電，二○二六年三月完成四區併聯。

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