恆春落地生根 催生核三女婿

核三廠即將功成身退，將大半生獻給核三廠的資深員工，不僅驕傲和核三一起為台灣拚經濟，近半世紀來也默默帶動恆春鎮的經濟發展，部分外來員工在地娶妻生子、落地生根成了新住民。有員工說，過去核三廠被貼上「恐怖惡鄰」標籤，如今因非核家園要走入歷史，老核三人心中五味雜陳。

「早已把核三廠當成自己的家。」去年初升廠長的高起，肩負停機、除役前後重要任務，也被外界戲稱是「末代廠長」，清華大學核工碩士畢業後，一九八四年進台電，首站就依專長分發到核三廠，之後赴美留學拿博士學位，回憶四十年前從台北帶著行李隻身來廠報到的青澀忐忑畫面，至今難忘。

六十一歲的核三廠控制組工程師吳仙林，是首批台電和台中高工簽建教合作約的學生，十八歲就派核三廠實習，服完兵役再回廠，之後通過考試升工程師，是五百卅名員工中的「元老級」。

他說，當年往恆春鎮的路還是石子路，去廠區的公車一路顛簸，當時恆春是名副其實的窮鄉僻壤，只有瓊麻產業，和現在國旅勝地的繁華景象簡直天壤之別，更沒想到會在恆春娶妻生子，像他一樣的「核三女婿」還不少。

「早年的恆春鎮，真要感謝核三廠。」吳仙林說，核三從建廠、試運轉到商轉歷時七年，相關工作人員多達近三千人，和最近的恆春鎮區形成緊密的生活圈，雜貨店、小吃餐館一家家開，最盛時還有三家電影院、撞球間。

一九八六年烏克蘭車諾比核電廠爆炸釋放大量放射性物質震驚全球，才商轉三年的核三廠隨即被貼上「恐怖惡鄰」標籤，二○一一年又發生日本福島核災事故，從事地方敦親睦鄰工作廿多年的退休員工吳文哲感觸尤深。

吳文哲也在恆春落地生根，他說，台電每年二點四億元地方回饋金、打造免費的台電南部展示館也是與在地的潤滑劑，睦鄰工作讓早期的對立到彼此成為朋友，全靠時間和誠信點滴累積，相當不易。

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